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Суд в США приговорил россиянина Никитина к уже отбытому сроку
Суд в США приговорил россиянина Никитина к уже отбытому сроку - РИА Новости, 22.09.2021
Суд в США приговорил россиянина Никитина к уже отбытому сроку
Американский суд приговорил россиянина Олега Никитина, признавшего себя виновным в нарушении экспортного контроля, к двум годам и четырем месяцам тюрьмы с... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:25
2021-09-22T19:48
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Американский суд приговорил россиянина Олега Никитина, признавшего себя виновным в нарушении экспортного контроля, к двум годам и четырем месяцам тюрьмы с последующей депортацией на родину, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.Он добавил, что с учетом скидки за примерное поведение назначенный срок почти соответствует тому времени, которое россиянин уже провел в заключении."Сегодня в Саванне, штат Джорджия, федеральный судья назначил наказание в 28 месяцев тюрьмы Олегу Никитину из Санкт-Петербурга, Россия, что по сути соответствует сроку, который тот уже отсидел", - сказал Тарасов.Адвокат уточнил, что его подзащитный находится под стражей в США с сентября 2019 года и, в соответствии с решением суда, уже в ближайшие недели может вернуться на родину."Мы очень довольны исходом слушаний и надеемся, что Никитин сможет уехать в Россию и воссоединиться с семьей очень скоро. Я предполагаю, что речь идет о нескольких неделях", - сказал Тарасов, добавив, что приговор предполагает депортацию по истечении срока наказания.Никитин, генеральный директор российской компании "КС Инжиниринг", ранее признал, что от имени российской государственной компании и при посредничестве еще одной итальянской фирмы приобрел силовую турбину на 17 миллионов долларов. Эта турбина могла использоваться для глубоководного бурения в Арктике. Продажи такого рода оборудования в Россию запрещены американскими санкционными законами.
https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html
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в мире, сша, россия
19:25 22.09.2021 (обновлено: 19:48 22.09.2021)
 
Суд в США приговорил россиянина Никитина к уже отбытому сроку

Суд в США приговорил россиянина Никитина к 28 месяцам тюрьмы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Американский суд приговорил россиянина Олега Никитина, признавшего себя виновным в нарушении экспортного контроля, к двум годам и четырем месяцам тюрьмы с последующей депортацией на родину, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
Он добавил, что с учетом скидки за примерное поведение назначенный срок почти соответствует тому времени, которое россиянин уже провел в заключении.
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"Сегодня в Саванне, штат Джорджия, федеральный судья назначил наказание в 28 месяцев тюрьмы Олегу Никитину из Санкт-Петербурга, Россия, что по сути соответствует сроку, который тот уже отсидел", - сказал Тарасов.
Адвокат уточнил, что его подзащитный находится под стражей в США с сентября 2019 года и, в соответствии с решением суда, уже в ближайшие недели может вернуться на родину.
"Мы очень довольны исходом слушаний и надеемся, что Никитин сможет уехать в Россию и воссоединиться с семьей очень скоро. Я предполагаю, что речь идет о нескольких неделях", - сказал Тарасов, добавив, что приговор предполагает депортацию по истечении срока наказания.
Никитин, генеральный директор российской компании "КС Инжиниринг", ранее признал, что от имени российской государственной компании и при посредничестве еще одной итальянской фирмы приобрел силовую турбину на 17 миллионов долларов. Эта турбина могла использоваться для глубоководного бурения в Арктике. Продажи такого рода оборудования в Россию запрещены американскими санкционными законами.
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