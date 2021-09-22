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Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному за убийство Старовойтовой
Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному за убийство Старовойтовой - РИА Новости, 22.09.2021
Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному за убийство Старовойтовой
Дзержинский районный суд в Петербурге отказался удовлетворить ходатайство организатора убийства политика Галины Старовойтовой Михаила Глущенко об... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:27
2021-09-22T18:47
санкт-петербург
происшествия
галина старовойтова
михаил глущенко
владимир барсуков (кумарин)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Дзержинский районный суд в Петербурге отказался удовлетворить ходатайство организатора убийства политика Галины Старовойтовой Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, следует из трансляции заседания, организованной объединённой пресс-службой судов Санкт-Петербурга."Отказать в удовлетворении ходатайства", - объявила судья.Представитель прокуратуры требовал отказа в удовлетворении ходатайства об УДО, ссылаясь на тяжесть преступления и характеристику из исправительного учреждения Глущенко, где указано, что он уклонялся от труда.Адвокат и сам осуждённый настаивали, что Глущенко раскаивается по всем статьям, готов стать меценатом и помогать детско-юношеским спортивным школам. "Я принял заказ от Кумарина, я попал и все. Я раскаиваюсь. Моя вина в том, что я попал", - сказал на суде Глущенко.Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 (организатор преступления) и статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля).Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено лишь в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал подробные показания. Глущенко назвал заказчиком убийства бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина).
https://ria.ru/20200520/1571733872.html
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санкт-петербург, происшествия, галина старовойтова, михаил глущенко, владимир барсуков (кумарин), россия
18:27 22.09.2021 (обновлено: 18:47 22.09.2021)
 
Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному за убийство Старовойтовой

Суд в Петербурге отказал в УДО Глущенко, осужденному за убийство Галины Старовойтовой

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Дзержинский районный суд в Петербурге отказался удовлетворить ходатайство организатора убийства политика Галины Старовойтовой Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, следует из трансляции заседания, организованной объединённой пресс-службой судов Санкт-Петербурга.
"Отказать в удовлетворении ходатайства", - объявила судья.
Оглашение приговора Михаилу Глущенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2020
20 мая 2020, 14:44
Организатор убийства Галины Старовойтовой подал на УДО
Представитель прокуратуры требовал отказа в удовлетворении ходатайства об УДО, ссылаясь на тяжесть преступления и характеристику из исправительного учреждения Глущенко, где указано, что он уклонялся от труда.
Адвокат и сам осуждённый настаивали, что Глущенко раскаивается по всем статьям, готов стать меценатом и помогать детско-юношеским спортивным школам. "Я принял заказ от Кумарина, я попал и все. Я раскаиваюсь. Моя вина в том, что я попал", - сказал на суде Глущенко.
Народный депутат РСФСР Галина Старовойтова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2018
20 ноября 2018, 03:25
Дело об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой
Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 (организатор преступления) и статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля).
Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено лишь в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал подробные показания. Глущенко назвал заказчиком убийства бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина).
 
Санкт-ПетербургПроисшествияГалина СтаровойтоваМихаил ГлущенкоВладимир Барсуков (Кумарин)Россия
 
 
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