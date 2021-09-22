https://ria.ru/20210922/sud-1751354954.html

Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному за убийство Старовойтовой

Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному за убийство Старовойтовой - РИА Новости, 22.09.2021

Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному за убийство Старовойтовой

Дзержинский районный суд в Петербурге отказался удовлетворить ходатайство организатора убийства политика Галины Старовойтовой Михаила Глущенко об... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:27

2021-09-22T18:27

2021-09-22T18:47

санкт-петербург

происшествия

галина старовойтова

михаил глущенко

владимир барсуков (кумарин)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Дзержинский районный суд в Петербурге отказался удовлетворить ходатайство организатора убийства политика Галины Старовойтовой Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении, следует из трансляции заседания, организованной объединённой пресс-службой судов Санкт-Петербурга."Отказать в удовлетворении ходатайства", - объявила судья.Представитель прокуратуры требовал отказа в удовлетворении ходатайства об УДО, ссылаясь на тяжесть преступления и характеристику из исправительного учреждения Глущенко, где указано, что он уклонялся от труда.Адвокат и сам осуждённый настаивали, что Глущенко раскаивается по всем статьям, готов стать меценатом и помогать детско-юношеским спортивным школам. "Я принял заказ от Кумарина, я попал и все. Я раскаиваюсь. Моя вина в том, что я попал", - сказал на суде Глущенко.Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 (организатор преступления) и статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля).Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено лишь в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал подробные показания. Глущенко назвал заказчиком убийства бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина).

https://ria.ru/20200520/1571733872.html

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санкт-петербург, происшествия, галина старовойтова, михаил глущенко, владимир барсуков (кумарин), россия