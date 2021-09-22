https://ria.ru/20210922/sotsseti-1751348537.html

Роскомнадзор составил реестр соцсетей

Роскомнадзор составил реестр соцсетей - РИА Новости, 22.09.2021

Роскомнадзор составил реестр соцсетей

Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:59

2021-09-22T17:59

2021-09-22T18:34

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщила пресс-служба ведомства.В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся площадки с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Они должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсетям также надлежит вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года."Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел", —говорится в сообщении пресс-службы.Как указывает Роскомнадзор, в соответствии с документом интернет-площадки обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию. Кроме того, соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту и принимать меры по предписаниям ведомства.Надзорный орган уже направил компаниям соответствующие уведомления.

https://ria.ru/20210904/kontent-1748727034.html

https://ria.ru/20210921/vybory-1751204484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, социальные сети, соцсети, twitter, владимир путин, вконтакте, youtube, instagram, одноклассники, facebook, tiktok, россия