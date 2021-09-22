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Роскомнадзор составил реестр соцсетей
Роскомнадзор составил реестр соцсетей - РИА Новости, 22.09.2021
Роскомнадзор составил реестр соцсетей
Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:59
2021-09-22T18:34
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
социальные сети
соцсети
twitter
владимир путин
вконтакте
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщила пресс-служба ведомства.В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся площадки с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Они должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсетям также надлежит вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года."Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел", —говорится в сообщении пресс-службы.Как указывает Роскомнадзор, в соответствии с документом интернет-площадки обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию. Кроме того, соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту и принимать меры по предписаниям ведомства.Надзорный орган уже направил компаниям соответствующие уведомления.
https://ria.ru/20210904/kontent-1748727034.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, социальные сети, соцсети, twitter, владимир путин, вконтакте, youtube, instagram, одноклассники, facebook, tiktok, россия
17:59 22.09.2021 (обновлено: 18:34 22.09.2021)
 
Роскомнадзор составил реестр соцсетей

Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей по закону о самоконтроле

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Fotolia / kantver
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщила пресс-служба ведомства.
В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся площадки с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Они должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсетям также надлежит вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.
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"Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел", —говорится в сообщении пресс-службы.
Как указывает Роскомнадзор, в соответствии с документом интернет-площадки обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию. Кроме того, соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту и принимать меры по предписаниям ведомства.
Надзорный орган уже направил компаниям соответствующие уведомления.
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