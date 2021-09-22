https://ria.ru/20210922/sothebys-1751148582.html

Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в Москве

Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 22.09.2021

Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в Москве

Первая в России выставка-продажа Sotheby's, на которой будет представлено 16 произведений русского искусства, старых мастеров, а также произведения... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T02:24

2021-09-22T02:24

2021-09-22T02:37

культура

искусство

зинаида серебрякова

sotheby's

музеи

выставки

новости культуры

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первая в России выставка-продажа Sotheby's, на которой будет представлено 16 произведений русского искусства, старых мастеров, а также произведения импрессионистов и современных художников, пройдет с 23 сентября по 1 октября в Москве в залах фонда IN ARTIBUS, говорится в пресс-релизе мероприятия."Частные продажи всегда были важной составляющей деятельности Sotheby's, а в последние годы они стали еще актуальнее; так, в 2020 году общая их сумма составила рекордные 1,6 миллиарда долларов США. Этой осенью Sotheby's впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие", - рассказала директор Sotheby's Россия Ирина Степанова.Она также отметила, что специально для клиентов в России аукционный дом подготовил широкий круг работ русских и западных художников.Среди избранных работ такие шедевры мировой живописи, как "Натюрморт с красной вазой" Давида Штеренберга (около 1920 года), "Лежащая обнаженная на синей подушке" Зинаиды Серебряковой (конец 1920 - начало 1930 годов) , "Почта" Пьера Огюста Ренуара (1907 год), а также "Мадонна с младенцем и херувимами" авторства Джованни Баттиста Сальви, прозванного Сассоферрато (около 1640-1660 годов), сообщают организаторы.Sotheby's станет первым аукционным домом, который организует в России выставку работ русского и западного искусства из частных собраний. Представленные на выставке произведения будут доступны для последующей покупки.Аукционный дом Sotheby's, основанный в 1744 году, является мировым лидером в области искусства и предметов роскоши. С Sotheby's сотрудничают специалисты из 40 стран, представляющие 50 различных категорий, среди которых современное искусство, импрессионисты и искусство XX века, старые мастера, китайские произведения искусства, ювелирные изделия, интерьеры.

https://ria.ru/20210904/vladey-1748647604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусство, зинаида серебрякова, sotheby's , музеи, выставки, новости культуры