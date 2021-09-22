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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210922/sothebys-1751148582.html
Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в Москве
Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в Москве
Первая в России выставка-продажа Sotheby's, на которой будет представлено 16 произведений русского искусства, старых мастеров, а также произведения... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T02:24
2021-09-22T02:37
культура
искусство
зинаида серебрякова
sotheby's
музеи
выставки
новости культуры
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первая в России выставка-продажа Sotheby's, на которой будет представлено 16 произведений русского искусства, старых мастеров, а также произведения импрессионистов и современных художников, пройдет с 23 сентября по 1 октября в Москве в залах фонда IN ARTIBUS, говорится в пресс-релизе мероприятия."Частные продажи всегда были важной составляющей деятельности Sotheby's, а в последние годы они стали еще актуальнее; так, в 2020 году общая их сумма составила рекордные 1,6 миллиарда долларов США. Этой осенью Sotheby's впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие", - рассказала директор Sotheby's Россия Ирина Степанова.Она также отметила, что специально для клиентов в России аукционный дом подготовил широкий круг работ русских и западных художников.Среди избранных работ такие шедевры мировой живописи, как "Натюрморт с красной вазой" Давида Штеренберга (около 1920 года), "Лежащая обнаженная на синей подушке" Зинаиды Серебряковой (конец 1920 - начало 1930 годов) , "Почта" Пьера Огюста Ренуара (1907 год), а также "Мадонна с младенцем и херувимами" авторства Джованни Баттиста Сальви, прозванного Сассоферрато (около 1640-1660 годов), сообщают организаторы.Sotheby's станет первым аукционным домом, который организует в России выставку работ русского и западного искусства из частных собраний. Представленные на выставке произведения будут доступны для последующей покупки.Аукционный дом Sotheby's, основанный в 1744 году, является мировым лидером в области искусства и предметов роскоши. С Sotheby's сотрудничают специалисты из 40 стран, представляющие 50 различных категорий, среди которых современное искусство, импрессионисты и искусство XX века, старые мастера, китайские произведения искусства, ювелирные изделия, интерьеры.
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искусство, зинаида серебрякова, sotheby's , музеи, выставки, новости культуры
02:24 22.09.2021 (обновлено: 02:37 22.09.2021)
 
Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в Москве

Выставка-продажа Sotheby's впервые пройдет в Москве

© Фото пресс-службы Sotheby’sПьер Огюст Ренуар "Почта"
Пьер Огюст Ренуар Почта
© Фото пресс-службы Sotheby’s
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первая в России выставка-продажа Sotheby's, на которой будет представлено 16 произведений русского искусства, старых мастеров, а также произведения импрессионистов и современных художников, пройдет с 23 сентября по 1 октября в Москве в залах фонда IN ARTIBUS, говорится в пресс-релизе мероприятия.
"Частные продажи всегда были важной составляющей деятельности Sotheby's, а в последние годы они стали еще актуальнее; так, в 2020 году общая их сумма составила рекордные 1,6 миллиарда долларов США. Этой осенью Sotheby's впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие", - рассказала директор Sotheby's Россия Ирина Степанова.
Она также отметила, что специально для клиентов в России аукционный дом подготовил широкий круг работ русских и западных художников.
© Фото пресс-службы Sotheby’sЗинаида Серебрякова "Лежащая обнаженная на синей подушке"
Зинаида Серебрякова Лежащая обнаженная на синей подушке
© Фото пресс-службы Sotheby’s
Зинаида Серебрякова "Лежащая обнаженная на синей подушке"
Среди избранных работ такие шедевры мировой живописи, как "Натюрморт с красной вазой" Давида Штеренберга (около 1920 года), "Лежащая обнаженная на синей подушке" Зинаиды Серебряковой (конец 1920 - начало 1930 годов) , "Почта" Пьера Огюста Ренуара (1907 год), а также "Мадонна с младенцем и херувимами" авторства Джованни Баттиста Сальви, прозванного Сассоферрато (около 1640-1660 годов), сообщают организаторы.
Sotheby's станет первым аукционным домом, который организует в России выставку работ русского и западного искусства из частных собраний. Представленные на выставке произведения будут доступны для последующей покупки.
© Фото пресс-службы Sotheby’sДавид Штеренберг "Натюрморт с красной вазой"
Давид Штеренберг Натюрморт с красной вазой
© Фото пресс-службы Sotheby’s
Давид Штеренберг "Натюрморт с красной вазой"
Аукционный дом Sotheby's, основанный в 1744 году, является мировым лидером в области искусства и предметов роскоши. С Sotheby's сотрудничают специалисты из 40 стран, представляющие 50 различных категорий, среди которых современное искусство, импрессионисты и искусство XX века, старые мастера, китайские произведения искусства, ювелирные изделия, интерьеры.
Федор Хиросигэ, Правда (диптих), 2015-2020 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 10:37Культура
Vladey проводит традиционный аукцион работ "Все по 100"
 
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