https://ria.ru/20210922/shkolnitsy-1751263513.html

В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц

В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц - РИА Новости, 22.09.2021

В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц

Двух пропавших несколько дней назад в Междуреченске Кемеровской области школьниц 14 и 16 лет нашел их родственник, с ними все в порядке, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:42

2021-09-22T11:42

2021-09-22T11:42

происшествия

кемеровская область

междуреченск

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НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Двух пропавших несколько дней назад в Междуреченске Кемеровской области школьниц 14 и 16 лет нашел их родственник, с ними все в порядке, сообщает ГУМВД по региону.По данным главка, ранее в отдел полиции Междуреченска поступило сообщение о том, что 17 и 18 сентября ушли и не вернулись домой две школьницы 14 и 16 лет. Полицейские организовали розыск.В полиции отметили, что в поисках школьниц принимали участие инспекторы ПДН и оперативники уголовного розыска. Они опросили родственников и друзей девочек, обследовали места возможного появления подростков. Информация о без вести пропавших направлялась всем нарядам полиции.

https://ria.ru/20210921/shkolnitsy-1751149215.html

кемеровская область

междуреченск

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происшествия, кемеровская область, междуреченск