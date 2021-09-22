В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц
Двух школьниц, пропавших в Кузбассе несколько дней назад, нашли живыми
НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Двух пропавших несколько дней назад в Междуреченске Кемеровской области школьниц 14 и 16 лет нашел их родственник, с ними все в порядке, сообщает ГУМВД по региону.
По данным главка, ранее в отдел полиции Междуреченска поступило сообщение о том, что 17 и 18 сентября ушли и не вернулись домой две школьницы 14 и 16 лет. Полицейские организовали розыск.
"Сегодня в полицию позвонил родственник одной из школьниц и сообщил, что встретил несовершеннолетних на одной из городских улиц. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место и доставили подростков в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, противоправных действий в отношении девочек не совершалось", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в поисках школьниц принимали участие инспекторы ПДН и оперативники уголовного розыска. Они опросили родственников и друзей девочек, обследовали места возможного появления подростков. Информация о без вести пропавших направлялась всем нарядам полиции.
21 сентября, 15:23В Красноярске нашли пропавших школьниц