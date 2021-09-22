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В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц
В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц - РИА Новости, 22.09.2021
В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц
Двух пропавших несколько дней назад в Междуреченске Кемеровской области школьниц 14 и 16 лет нашел их родственник, с ними все в порядке, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:42
2021-09-22T11:42
происшествия
кемеровская область
междуреченск
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НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Двух пропавших несколько дней назад в Междуреченске Кемеровской области школьниц 14 и 16 лет нашел их родственник, с ними все в порядке, сообщает ГУМВД по региону.По данным главка, ранее в отдел полиции Междуреченска поступило сообщение о том, что 17 и 18 сентября ушли и не вернулись домой две школьницы 14 и 16 лет. Полицейские организовали розыск.В полиции отметили, что в поисках школьниц принимали участие инспекторы ПДН и оперативники уголовного розыска. Они опросили родственников и друзей девочек, обследовали места возможного появления подростков. Информация о без вести пропавших направлялась всем нарядам полиции.
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происшествия, кемеровская область, междуреченск
11:42 22.09.2021
 
В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц

Двух школьниц, пропавших в Кузбассе несколько дней назад, нашли живыми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Двух пропавших несколько дней назад в Междуреченске Кемеровской области школьниц 14 и 16 лет нашел их родственник, с ними все в порядке, сообщает ГУМВД по региону.
По данным главка, ранее в отдел полиции Междуреченска поступило сообщение о том, что 17 и 18 сентября ушли и не вернулись домой две школьницы 14 и 16 лет. Полицейские организовали розыск.
"Сегодня в полицию позвонил родственник одной из школьниц и сообщил, что встретил несовершеннолетних на одной из городских улиц. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место и доставили подростков в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, противоправных действий в отношении девочек не совершалось", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в поисках школьниц принимали участие инспекторы ПДН и оперативники уголовного розыска. Они опросили родственников и друзей девочек, обследовали места возможного появления подростков. Информация о без вести пропавших направлялась всем нарядам полиции.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 15:23
В Красноярске нашли пропавших школьниц
 
ПроисшествияКемеровская областьМеждуреченск
 
 
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