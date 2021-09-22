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Глава МВД Украины рассказал о состоянии водителя Шефира
Глава МВД Украины рассказал о состоянии водителя Шефира - РИА Новости, 22.09.2021
Глава МВД Украины рассказал о состоянии водителя Шефира
Водитель, пострадавший при покушении на советника президента Украины Сергея Шефира, прооперирован и успел дать показания следователям, заявил министр внутренних РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:14
2021-09-22T15:15
в мире
украина
киев
денис монастырский
покушение на советника президента украины шефира
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Водитель, пострадавший при покушении на советника президента Украины Сергея Шефира, прооперирован и успел дать показания следователям, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский."Только что был прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает. Он ещё до того, как поехать в больницу, успел указать следователям на место, откуда конкретно были осуществлены выстрелы, что дало возможность следователям оперативно провести осмотр места происшествия и необходимые следственные действия", - заявил Монастырский на брифинге в МВД, трансляция велась в прямом эфире.Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.
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в мире, украина, киев, денис монастырский, покушение на советника президента украины шефира
15:14 22.09.2021 (обновлено: 15:15 22.09.2021)
 
Глава МВД Украины рассказал о состоянии водителя Шефира

Глава МВД Украины Монастырский: водителя Шефира прооперировали, он дал важные показания

© Фото : Нацполиция УкраиныОбстрелянный автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира
Обстрелянный автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Нацполиция Украины
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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Водитель, пострадавший при покушении на советника президента Украины Сергея Шефира, прооперирован и успел дать показания следователям, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Только что был прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает. Он ещё до того, как поехать в больницу, успел указать следователям на место, откуда конкретно были осуществлены выстрелы, что дало возможность следователям оперативно провести осмотр места происшествия и необходимые следственные действия", - заявил Монастырский на брифинге в МВД, трансляция велась в прямом эфире.
Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключил "российский след". Арахамия назвал покушение посланием президенту Владимиру Зеленскому, считает, что сам помощник не был целью.
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В миреУкраинаКиевДенис МонастырскийПокушение на советника президента Украины Шефира
 
 
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