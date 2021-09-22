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Источник рассказал, сколько сенаторов уйдет из Совфеда
Источник рассказал, сколько сенаторов уйдет из Совфеда - РИА Новости, 22.09.2021
Источник рассказал, сколько сенаторов уйдет из Совфеда
Из Совета Федерации уйдут в сентябре - октябре 22 сенатора, в результате окажутся вакантными пять постов зампредов комитетов, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:59
2021-09-22T11:59
политика
совет федерации рф
валерий рязанский
аркадий чернецкий
россия
татьяна кусайко
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Из Совета Федерации уйдут в сентябре - октябре 22 сенатора, в результате окажутся вакантными пять постов зампредов комитетов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Прошли региональные выборы, 22 сенатора не подтвердили свои полномочия", - сказал он.По словам собеседника агентства, скорее всего, сенаторских полномочий лишатся, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, первый зампред комитета палаты по федеративному устройству и региональной политике Аркадий Чернецкий, зампред того же комитета Владимир Литюшкин, зампред комитета по науке, культуре и образованию Виктор Смирнов, зампред комитета по соцполитике Татьяна Кусайко.Также, как ожидается, уйдут сенатор от Ставрополя Валерий Гаевский, от Смоленской области - Сергей Леонов, от Калининградской - Алексей Коротков, от Хабаровского края - Елена Грешнякова.По словам собеседника агентства, новые сенаторы, которые получат освободившиеся сенаторские мандаты, появятся в конце сентября - начале октября.
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политика, совет федерации рф, валерий рязанский, аркадий чернецкий, россия, татьяна кусайко
11:59 22.09.2021
 
Источник рассказал, сколько сенаторов уйдет из Совфеда

Источник: из Совфеда уйдут 22 сенатора, окажутся вакантными места пяти зампредов комитетов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Из Совета Федерации уйдут в сентябре - октябре 22 сенатора, в результате окажутся вакантными пять постов зампредов комитетов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Прошли региональные выборы, 22 сенатора не подтвердили свои полномочия", - сказал он.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 08:57
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По словам собеседника агентства, скорее всего, сенаторских полномочий лишатся, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, первый зампред комитета палаты по федеративному устройству и региональной политике Аркадий Чернецкий, зампред того же комитета Владимир Литюшкин, зампред комитета по науке, культуре и образованию Виктор Смирнов, зампред комитета по соцполитике Татьяна Кусайко.
Также, как ожидается, уйдут сенатор от Ставрополя Валерий Гаевский, от Смоленской области - Сергей Леонов, от Калининградской - Алексей Коротков, от Хабаровского края - Елена Грешнякова.
По словам собеседника агентства, новые сенаторы, которые получат освободившиеся сенаторские мандаты, появятся в конце сентября - начале октября.
 
ПолитикаСовет Федерации РФВалерий РязанскийАркадий ЧернецкийРоссияТатьяна Кусайко
 
 
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