https://ria.ru/20210922/senatory-1751267575.html

Источник рассказал, сколько сенаторов уйдет из Совфеда

Источник рассказал, сколько сенаторов уйдет из Совфеда - РИА Новости, 22.09.2021

Источник рассказал, сколько сенаторов уйдет из Совфеда

Из Совета Федерации уйдут в сентябре - октябре 22 сенатора, в результате окажутся вакантными пять постов зампредов комитетов, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:59

2021-09-22T11:59

2021-09-22T11:59

политика

совет федерации рф

валерий рязанский

аркадий чернецкий

россия

татьяна кусайко

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Из Совета Федерации уйдут в сентябре - октябре 22 сенатора, в результате окажутся вакантными пять постов зампредов комитетов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Прошли региональные выборы, 22 сенатора не подтвердили свои полномочия", - сказал он.По словам собеседника агентства, скорее всего, сенаторских полномочий лишатся, в частности, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, первый зампред комитета палаты по федеративному устройству и региональной политике Аркадий Чернецкий, зампред того же комитета Владимир Литюшкин, зампред комитета по науке, культуре и образованию Виктор Смирнов, зампред комитета по соцполитике Татьяна Кусайко.Также, как ожидается, уйдут сенатор от Ставрополя Валерий Гаевский, от Смоленской области - Сергей Леонов, от Калининградской - Алексей Коротков, от Хабаровского края - Елена Грешнякова.По словам собеседника агентства, новые сенаторы, которые получат освободившиеся сенаторские мандаты, появятся в конце сентября - начале октября.

https://ria.ru/20210922/krym-1751236699.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, совет федерации рф, валерий рязанский, аркадий чернецкий, россия, татьяна кусайко