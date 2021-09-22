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Президент Молдавии выступила за вывод российских войск из Приднестровья
Президент Молдавии выступила за вывод российских войск из Приднестровья - РИА Новости, 22.09.2021
Президент Молдавии выступила за вывод российских войск из Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду на сессии Генассамблеи ООН заявила, что Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных из Приднестровья и уничтожении... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T21:46
2021-09-22T21:46
в мире
оон
кишинев
генеральная ассамблея оон
майя санду
россия
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КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на сессии Генассамблеи ООН заявила, что Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных из Приднестровья и уничтожении боеприпасов со складов в Колбасне.Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье."В духе конституционального нейтралитета я хотела бы повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу российских военных сил остается неизменной. Это касается и вывода или уничтожения боеприпасов на складах в Колбасне, что является экологической угрозой для всего региона, мы рассчитываем на поддержку международного сообщества", - заявила Санду.Она подчеркнула, что Кишинев намерен найти исключительно мирное решение для урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и целостности Молдавии.Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html
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в мире, оон, кишинев, генеральная ассамблея оон, майя санду, россия
21:46 22.09.2021
 
Президент Молдавии выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Президент Молдавии Санду в ООН выступила за вывод российских военных из Приднестровья

© REUTERS / Justin LaneПрезидент Молдовы Майя Санду выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Молдовы Майя Санду выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Justin Lane
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на сессии Генассамблеи ООН заявила, что Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных из Приднестровья и уничтожении боеприпасов со складов в Колбасне.
Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье.
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5 августа, 21:28
Президент Молдавии выступила за обсуждение проблемы Приднестровья с Россией
"В духе конституционального нейтралитета я хотела бы повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу российских военных сил остается неизменной. Это касается и вывода или уничтожения боеприпасов на складах в Колбасне, что является экологической угрозой для всего региона, мы рассчитываем на поддержку международного сообщества", - заявила Санду.
Она подчеркнула, что Кишинев намерен найти исключительно мирное решение для урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и целостности Молдавии.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 17:56
В МИД осудили запрет на въезд машин с номерами Приднестровья на Украину
 
В миреООНКишиневГенеральная Ассамблея ООНМайя СандуРоссия
 
 
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