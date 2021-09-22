https://ria.ru/20210922/sandu-1751381383.html

Президент Молдавии выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Президент Молдавии выступила за вывод российских войск из Приднестровья - РИА Новости, 22.09.2021

Президент Молдавии выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду на сессии Генассамблеи ООН заявила, что Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных из Приднестровья и уничтожении... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T21:46

2021-09-22T21:46

2021-09-22T21:46

в мире

оон

кишинев

генеральная ассамблея оон

майя санду

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751376411_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_61c2a2381f373cd7f471fb6e3657e633.jpg

КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на сессии Генассамблеи ООН заявила, что Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных из Приднестровья и уничтожении боеприпасов со складов в Колбасне.Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье."В духе конституционального нейтралитета я хотела бы повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу российских военных сил остается неизменной. Это касается и вывода или уничтожения боеприпасов на складах в Колбасне, что является экологической угрозой для всего региона, мы рассчитываем на поддержку международного сообщества", - заявила Санду.Она подчеркнула, что Кишинев намерен найти исключительно мирное решение для урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и целостности Молдавии.Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html

https://ria.ru/20210901/nomera-1748209781.html

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, кишинев, генеральная ассамблея оон, майя санду, россия