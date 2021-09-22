Президент Молдавии выступила за вывод российских войск из Приднестровья
Президент Молдавии Санду в ООН выступила за вывод российских военных из Приднестровья
© REUTERS / Justin LaneПрезидент Молдовы Майя Санду выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на сессии Генассамблеи ООН заявила, что Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных из Приднестровья и уничтожении боеприпасов со складов в Колбасне.
Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались. Ранее Санду неоднократно призывала к выводу российских военных, охраняющих склады с боеприпасами в Приднестровье.
"В духе конституционального нейтралитета я хотела бы повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу российских военных сил остается неизменной. Это касается и вывода или уничтожения боеприпасов на складах в Колбасне, что является экологической угрозой для всего региона, мы рассчитываем на поддержку международного сообщества", - заявила Санду.
Она подчеркнула, что Кишинев намерен найти исключительно мирное решение для урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и целостности Молдавии.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.