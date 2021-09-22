https://ria.ru/20210922/samolet-1751285282.html

Плохая погода могла стать причиной пропажи с радаров Ан-26 под Хабаровском

Плохая погода могла стать причиной пропажи с радаров Ан-26 под Хабаровском - РИА Новости, 22.09.2021

Плохая погода могла стать причиной пропажи с радаров Ан-26 под Хабаровском

Плохие погодные условия стали, по предварительным данным, причиной пропажи с радаров транспортного самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:22

2021-09-22T13:22

2021-09-22T13:54

происшествия

хабаровск

ан-26

исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Плохие погодные условия стали, по предварительным данным, причиной пропажи с радаров транспортного самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что также не исключается версия технической неисправности воздушного судна.

хабаровск

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2021

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происшествия, хабаровск, ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском