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Плохая погода могла стать причиной пропажи с радаров Ан-26 под Хабаровском
Плохая погода могла стать причиной пропажи с радаров Ан-26 под Хабаровском - РИА Новости, 22.09.2021
Плохая погода могла стать причиной пропажи с радаров Ан-26 под Хабаровском
Плохие погодные условия стали, по предварительным данным, причиной пропажи с радаров транспортного самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:22
2021-09-22T13:22
2021-09-22T13:54
происшествия
хабаровск
ан-26
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Плохие погодные условия стали, по предварительным данным, причиной пропажи с радаров транспортного самолета Ан-26 под Хабаровском, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что также не исключается версия технической неисправности воздушного судна.
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РИА Новости
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происшествия, хабаровск, ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
13:22 22.09.2021 (обновлено: 13:54 22.09.2021)
Плохая погода могла стать причиной пропажи с радаров Ан-26 под Хабаровском
Экстренные службы назвали плохую погоду возможной причиной ЧП с Ан-26 под Хабаровском