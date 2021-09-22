https://ria.ru/20210922/an-26-1751279069.html

Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.09.2021

Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае перестал выходить на связь Ан-26, на борту находятся шесть человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Позже эту информацию... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:56

2021-09-22T12:56

2021-09-22T16:41

хабаровский край

ан-26

исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751279260_0:143:1600:1043_1920x0_80_0_0_9ef54a1aa049fba64544f89d92e828c0.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае перестал выходить на связь Ан-26, на борту находятся шесть человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Позже эту информацию подтвердили в МЧС.Последний раз пилоты подавали сигнал примерно в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. Они выполняли технический рейс, целью которого было тестирование средств связи. Воздушное судно принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы".Причиной исчезновения с радаров могло стать ненастье, не исключена и неисправность, считает источник РИА Новости.При этом метеорологи сказали агентству, что условия в районе ЧП были нормальными для авиации: ветер до 18 метров в секунду и видимость до десяти километров.На место выдвинулась группа Амурского спасательного центра и вертолет Ми-8 Росавиации. Поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток, заявили в МЧС. Ночью ожидаются ливни и сильный ветер. Кроме того, мобилизованы и работники Большехехцирского заповедника. По словам одной из сотрудниц, местность на Хехцире гористая, а сопки покрыты лесом — невооруженным глазом издали заметить что-либо сложно.Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полета. Ан-26 — военно-транспортный самолет, самый многочисленный в своем классе. Оснащен двумя турбовинтовыми и одним дополнительным реактивным двигателем. Экипаж — шесть человек, пассажировместимость — до 38, грузоподъемность — 5,5 тысячи килограммов.

https://ria.ru/20210922/samolet-1751287159.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском