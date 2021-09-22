https://ria.ru/20210922/an-26-1751279069.html
Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае
Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.09.2021
Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае
В Хабаровском крае перестал выходить на связь Ан-26, на борту находятся шесть человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Позже эту информацию... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:56
2021-09-22T12:56
2021-09-22T16:41
хабаровский край
ан-26
исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае перестал выходить на связь Ан-26, на борту находятся шесть человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Позже эту информацию подтвердили в МЧС.Последний раз пилоты подавали сигнал примерно в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. Они выполняли технический рейс, целью которого было тестирование средств связи. Воздушное судно принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы".Причиной исчезновения с радаров могло стать ненастье, не исключена и неисправность, считает источник РИА Новости.При этом метеорологи сказали агентству, что условия в районе ЧП были нормальными для авиации: ветер до 18 метров в секунду и видимость до десяти километров.На место выдвинулась группа Амурского спасательного центра и вертолет Ми-8 Росавиации. Поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток, заявили в МЧС. Ночью ожидаются ливни и сильный ветер. Кроме того, мобилизованы и работники Большехехцирского заповедника. По словам одной из сотрудниц, местность на Хехцире гористая, а сопки покрыты лесом — невооруженным глазом издали заметить что-либо сложно.Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полета. Ан-26 — военно-транспортный самолет, самый многочисленный в своем классе. Оснащен двумя турбовинтовыми и одним дополнительным реактивным двигателем. Экипаж — шесть человек, пассажировместимость — до 38, грузоподъемность — 5,5 тысячи килограммов.
https://ria.ru/20210922/samolet-1751287159.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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хабаровский край, ан-26, исчезновение с радаров ан-26 под хабаровском
12:56 22.09.2021 (обновлено: 16:41 22.09.2021)
Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае
Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае, на борту шесть человек
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
В Хабаровском крае
перестал выходить на связь Ан-26
, на борту находятся шесть человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Позже эту информацию подтвердили в МЧС
.
Последний раз пилоты подавали сигнал примерно в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. Они выполняли технический рейс, целью которого было тестирование средств связи. Воздушное судно принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы".
Причиной исчезновения с радаров могло стать ненастье, не исключена и неисправность, считает источник РИА Новости.
При этом метеорологи сказали агентству, что условия в районе ЧП были нормальными для авиации: ветер до 18 метров в секунду и видимость до десяти километров.
На место выдвинулась группа Амурского спасательного центра и вертолет Ми-8 Росавиации
. Поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток, заявили в МЧС. Ночью ожидаются ливни и сильный ветер.
Кроме того, мобилизованы и работники Большехехцирского заповедника. По словам одной из сотрудниц, местность на Хехцире гористая, а сопки покрыты лесом — невооруженным глазом издали заметить что-либо сложно.
Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности полета.
Ан-26 — военно-транспортный самолет, самый многочисленный в своем классе. Оснащен двумя турбовинтовыми и одним дополнительным реактивным двигателем. Экипаж — шесть человек, пассажировместимость — до 38, грузоподъемность — 5,5 тысячи килограммов.