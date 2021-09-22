https://ria.ru/20210922/sammit-1751229888.html

Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН

Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН - РИА Новости, 22.09.2021

Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН

Саммит пятерки постоянных членов Совбеза ООН необходимо провести, однако пока нет ясности по срокам и месту, заявил в интервью РИА Новости постпред России при... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T05:51

2021-09-22T05:51

2021-09-22T15:58

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ООН, 22 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Саммит пятерки постоянных членов Совбеза ООН необходимо провести, однако пока нет ясности по срокам и месту, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.По его словам, в подготовку этой встречи "вмешалась пандемия"."Тем не менее любые организационные трудности преодолимы при наличии политической воли у всех участников. <...> Убеждены, что такую встречу необходимо провести, принимая во внимание серьезность вызовов, которые стоят перед мировым сообществом, и учитывая особую роль постоянных членов Совета Безопасности", — добавил Небензя.Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) ранее предложил президент России Владимир Путин. Все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://ria.ru/20210902/pyaterka-1748319085.html

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в мире, сша, оон, китай, франция, великобритания, владимир путин, совет безопасности оон, василий небензя, россия