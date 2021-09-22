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Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН
Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН - РИА Новости, 22.09.2021
Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН
Саммит пятерки постоянных членов Совбеза ООН необходимо провести, однако пока нет ясности по срокам и месту, заявил в интервью РИА Новости постпред России при... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T05:51
2021-09-22T15:58
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ООН, 22 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Саммит пятерки постоянных членов Совбеза ООН необходимо провести, однако пока нет ясности по срокам и месту, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.По его словам, в подготовку этой встречи "вмешалась пандемия"."Тем не менее любые организационные трудности преодолимы при наличии политической воли у всех участников. &lt;...&gt; Убеждены, что такую встречу необходимо провести, принимая во внимание серьезность вызовов, которые стоят перед мировым сообществом, и учитывая особую роль постоянных членов Совета Безопасности", — добавил Небензя.Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) ранее предложил президент России Владимир Путин. Все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
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в мире, сша, оон, китай, франция, великобритания, владимир путин, совет безопасности оон, василий небензя, россия
05:51 22.09.2021 (обновлено: 15:58 22.09.2021)
 
Небензя назвал актуальной идею саммита пятерки СБ ООН

Небензя: идея саммита пятерки СБ ООН актуальна, но сроков проведения нет

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Брайан Смит
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ООН, 22 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Саммит пятерки постоянных членов Совбеза ООН необходимо провести, однако пока нет ясности по срокам и месту, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.

"Идея встречи лидеров государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, сохраняет актуальность. Пока ясности о сроках и месте ее проведения нет", — сказал Небензя.

По его словам, в подготовку этой встречи "вмешалась пандемия".
"Тем не менее любые организационные трудности преодолимы при наличии политической воли у всех участников. <...> Убеждены, что такую встречу необходимо провести, принимая во внимание серьезность вызовов, которые стоят перед мировым сообществом, и учитывая особую роль постоянных членов Совета Безопасности", — добавил Небензя.
Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) ранее предложил президент России Владимир Путин. Все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 11:27
В Кремле рассказали о перспективах встречи пятерки Совбеза ООН
 
В миреСШАООНКитайФранцияВеликобританияВладимир ПутинСовет Безопасности ООНВасилий НебензяРоссия
 
 
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