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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/sakhalin-1751228138.html
"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине - РИА Новости, 22.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
КПРФ почти вдвое улучшила результат на выборах в Госдуму в Сахалинской области по сравнению с предыдущими, а "Единая Россия" ухудшила на 10 процентных пунктов,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T04:10
2021-09-22T04:10
выборы в государственную думу
политика
сахалинская область
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
георгий карлов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 сен – РИА Новости. КПРФ почти вдвое улучшила результат на выборах в Госдуму в Сахалинской области по сравнению с предыдущими, а "Единая Россия" ухудшила на 10 процентных пунктов, однако единороссы все равно набрали больше, чем коммунисты.Как сообщает региональный избирком по итогам обработки 100% протоколов, ЕР набрала 35,73% (в 2016 году – 45,44%), а КПРФ – 28,63% (15,44%).Третье место заняла партия "Новые люди" – 9,07%. ЛДПР стала четвертой с 8,89% (пять лет назад – 20%). По одномандатному округу в Госдуму прошел действующий депутат единоросс Георгий Карлов.Явка составила 38,37% (в 2016-м – 32,45%).
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политика, сахалинская область, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, георгий карлов
04:10 22.09.2021
 
"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине

"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине, набрав 35,73 процента голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 сен – РИА Новости. КПРФ почти вдвое улучшила результат на выборах в Госдуму в Сахалинской области по сравнению с предыдущими, а "Единая Россия" ухудшила на 10 процентных пунктов, однако единороссы все равно набрали больше, чем коммунисты.
Как сообщает региональный избирком по итогам обработки 100% протоколов, ЕР набрала 35,73% (в 2016 году – 45,44%), а КПРФ – 28,63% (15,44%).
Третье место заняла партия "Новые люди" – 9,07%. ЛДПР стала четвертой с 8,89% (пять лет назад – 20%). По одномандатному округу в Госдуму прошел действующий депутат единоросс Георгий Карлов.
Явка составила 38,37% (в 2016-м – 32,45%).
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаСахалинская областьЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРГеоргий Карлов
 
 
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