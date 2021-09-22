https://ria.ru/20210922/sakhalin-1751228138.html

"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине

"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине

КПРФ почти вдвое улучшила результат на выборах в Госдуму в Сахалинской области по сравнению с предыдущими, а "Единая Россия" ухудшила на 10 процентных пунктов,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T04:10

2021-09-22T04:10

2021-09-22T04:10

выборы в государственную думу

политика

сахалинская область

единая россия

госдума рф

кпрф

лдпр

георгий карлов

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 сен – РИА Новости. КПРФ почти вдвое улучшила результат на выборах в Госдуму в Сахалинской области по сравнению с предыдущими, а "Единая Россия" ухудшила на 10 процентных пунктов, однако единороссы все равно набрали больше, чем коммунисты.Как сообщает региональный избирком по итогам обработки 100% протоколов, ЕР набрала 35,73% (в 2016 году – 45,44%), а КПРФ – 28,63% (15,44%).Третье место заняла партия "Новые люди" – 9,07%. ЛДПР стала четвертой с 8,89% (пять лет назад – 20%). По одномандатному округу в Госдуму прошел действующий депутат единоросс Георгий Карлов.Явка составила 38,37% (в 2016-м – 32,45%).

https://ria.ru/20210922/priamure-1751227609.html

сахалинская область

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политика, сахалинская область, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, георгий карлов