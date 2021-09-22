https://ria.ru/20210922/ryzhkov-1751344853.html

Избранный в МГД Рыжков рассказал, какой будет его первая инициатива

Избранный в МГД Рыжков рассказал, какой будет его первая инициатива - РИА Новости, 22.09.2021

Избранный в МГД Рыжков рассказал, какой будет его первая инициатива

Избранный в Мосгордуму по 37 округу Владимир Рыжков сообщил РИА Новости, что его первой инициативой на посту депутата станет инициатива в бюджете 2022 года... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:45

2021-09-22T17:45

2021-09-22T17:45

политика

москва

владимир рыжков

московская городская дума

пенсии

мосгоризбирком

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Избранный в Мосгордуму по 37 округу Владимир Рыжков сообщил РИА Новости, что его первой инициативой на посту депутата станет инициатива в бюджете 2022 года поднять минимальную московскую пенсию до 22-23 тысяч рублей и средний размер московской надбавки до 10 тысяч."У меня один из пунктов программы - это размер минимальной московской пенсии, сейчас он составляет около 20 тысяч рублей и с учетом инфляции этого года, резким подорожанием всего, московская надбавка к пенсии, которая в среднем составляет 7 тысяч рублей, крайне недостаточна. Поэтому я буду предлагать в бюджете 2022 года поднять минимальную московскую пенсию до 22-23 тысяч рублей, и средний размер московской надбавки должен вырасти с средних 7 до средних 10 тысяч рублей. Это необходимо, чтобы компенсировать резкий всплеск стоимости жизни в Москве в последние два пандемийных года. Это будет моя первая инициатива", - рассказал Рыжков.При этом он отметил, что ему предстоит принять присягу в качестве депутата Мосгордумы, к новым обязанностям он приступит, скорее всего, на следующей неделе. При этом, отвечая на вопрос, в состав каких комиссий Мосгордумы он хотел бы войти, Рыжков сказал, что ему потребуется время для учета и анализа тех тем, которые его волнуют.Ранее Мосгоризбирком на заседании в среду утвердил результаты допвыборов депутатов Мосгордумы 7-го созыва: в Московскую городскую думу седьмого созыва избраны два депутата по одномандатным избирательным округам: №19 - Елена Кац, №37 - Владимир Рыжков.Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750981181.html

https://ria.ru/20210922/pensii-1751230385.html

https://ria.ru/20210911/pensiya-1749622889.html

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политика, москва, владимир рыжков, московская городская дума, пенсии, мосгоризбирком