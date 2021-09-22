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Новое оружие России
https://ria.ru/20210922/pulemet-1751233547.html
В "Калашникове" начали испытания нового ручного пулемета
В "Калашникове" начали испытания нового ручного пулемета - РИА Новости, 22.09.2021
В "Калашникове" начали испытания нового ручного пулемета
Группа компаний "Калашников" начала испытания опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:04
2021-09-22T16:01
новое оружие россии
безопасность
калашников (концерн)
россия
сергей уржумцев
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Группа компаний "Калашников" начала испытания опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.Ранее "Калашников" разрабатывал ручной пулемет РПК-16, имевший магазинное питание. Однако по результатам войсковой эксплуатации Минобороны РФ уточнило требования к новому ручному пулемету и "Калашников" в инициативном порядке создал прототип нового ручного пулемета с ленточным питанием, который был впервые показан на выставке "Армия-2020".РПЛ-10 разрабатывается под патрон 5,45 на 39. Других характеристик нового оружия официально не сообщалось.Читайте полный текст интервью Сергея Уржумцева &gt;&gt;
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безопасность, калашников (концерн), россия, сергей уржумцев
08:04 22.09.2021 (обновлено: 16:01 22.09.2021)
 
В "Калашникове" начали испытания нового ручного пулемета

Генконструктор: в "Калашникове" начали испытания опытных образцов нового ручного пулемета

© Фото : ОАО "Концерн "Калашников" / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО Концерн Калашников - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : ОАО "Концерн "Калашников"
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Группа компаний "Калашников" начала испытания опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.
"В настоящее время мы вышли на этап проведения испытаний опытных образцов, которые проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания", - сказал генконструктор.
Ранее "Калашников" разрабатывал ручной пулемет РПК-16, имевший магазинное питание. Однако по результатам войсковой эксплуатации Минобороны РФ уточнило требования к новому ручному пулемету и "Калашников" в инициативном порядке создал прототип нового ручного пулемета с ленточным питанием, который был впервые показан на выставке "Армия-2020".
РПЛ-10 разрабатывается под патрон 5,45 на 39. Других характеристик нового оружия официально не сообщалось.
Читайте полный текст интервью Сергея Уржумцева >>
Главный конструктор АО Концерн Калашников Сергей Уржумцев - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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