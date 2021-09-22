https://ria.ru/20210922/pulemet-1751233547.html

В "Калашникове" начали испытания нового ручного пулемета

В "Калашникове" начали испытания нового ручного пулемета - РИА Новости, 22.09.2021

В "Калашникове" начали испытания нового ручного пулемета

Группа компаний "Калашников" начала испытания опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T08:04

2021-09-22T08:04

2021-09-22T16:01

новое оружие россии

безопасность

калашников (концерн)

россия

сергей уржумцев

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Группа компаний "Калашников" начала испытания опытных образцов нового ручного пулемета РПЛ-20, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.Ранее "Калашников" разрабатывал ручной пулемет РПК-16, имевший магазинное питание. Однако по результатам войсковой эксплуатации Минобороны РФ уточнило требования к новому ручному пулемету и "Калашников" в инициативном порядке создал прототип нового ручного пулемета с ленточным питанием, который был впервые показан на выставке "Армия-2020".РПЛ-10 разрабатывается под патрон 5,45 на 39. Других характеристик нового оружия официально не сообщалось.Читайте полный текст интервью Сергея Уржумцева >>

https://ria.ru/20210922/avtomat-1751227461.html

россия

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2021

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безопасность, калашников (концерн), россия, сергей уржумцев