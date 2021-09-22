https://ria.ru/20210922/urzhumtsev-1751127583.html

Сергей Уржумцев: по кучности стрельбы АК-12 не уступает ведущим образцам

Сергей Уржумцев: по кучности стрельбы АК-12 не уступает ведущим образцам - РИА Новости, 22.09.2021

Сергей Уржумцев: по кучности стрельбы АК-12 не уступает ведущим образцам

Группа компаний "Калашников" является на сегодняшний день основным поставщиком стрелкового оружия для Вооруженных сил РФ, в частности, компания подписала с... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:00

2021-09-22T11:00

2021-09-22T17:54

безопасность

интервью

цнииточмаш

воздушно-десантные войска россии

ак-12

главное ракетно-артиллкрийское управление минобороны россии

сергей уржумцев

россия

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Группа компаний "Калашников" является на сегодняшний день основным поставщиком стрелкового оружия для Вооруженных сил РФ, в частности, компания подписала с министерством обороны долгосрочные контракты на поставку новых автоматов АК-12. Автомат разработан с учетом самых современных тенденций в области создания стрелковых комплексов и должен обеспечить высокую боевую эффективность. В то же время развитие индивидуальных средств защиты и маскировки в современных армиях мира, а также условия современного боя предъявляют все новые требования к эффективности стрелковых средств поражения. Главный конструктор АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову о ходе работ над новым ручным пулеметом РПЛ-20, возможности использования концерном усиленного пистолетного патрона 9х21 и о работах по созданию перспективного стрелкового комплекса с элементами искусственного интеллекта, который должен войти в состав российской экипировки солдата следующего поколения и обеспечить преимущество российским военным на поле боя на период до 2050 года.– Два года назад в сборнике ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ – ред.) отмечалось, что Россия может отказаться от патронов калибра 5,45 из-за их недостаточного пробивного действия по живой силе в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, известно, что сегодня в разных странах, и в том числе в России, получили интенсивное развитие программы создания экипировки солдата будущего, которые будут еще эффективнее защищать военнослужащего. Ведет ли в этой связи "Калашников" работы по увеличению калибра и мощности стрелковых комплексов?– В настоящее время в России ведется формирование концепции развития боевой экипировки военнослужащего на период до 2030 года. Комплект перспективной боевой экипировки разделен на шесть основных систем, "Калашников" традиционно участвует в создании системы поражения, в которую в виде подсистем входят общевойсковое и специальное стрелковое оружие, боеприпасы к нему, приборно-прицельные комплексы и так далее.И вот в рамках требований к системе поражения должны решаться несколько задач, включая задачу повышения огневого могущества. То есть безусловно, такая задача стоит. Но надо понимать, что речь не идет напрямую о том, что нужно увеличить калибр оружия. Задача заключается в том, чтобы эффективно поражать определенную цель, с определенными размерами, на определенной дальности, в определенных условиях ведения стрельбы. При этом под словом "поражение" понимается не просто попадание, но и осуществление некого действия пули, например, бронебойного или специального. Достигнуть этой цели можно не только за счет повышения калибра.– И как именно планируется повышать эффективность стрельбы без увеличения калибра?– Мы ориентируемся на повышение вероятности и скорости поражения целей. Мы считаем, что реализовать эти условия возможно путем глубокой интеграции различных оптических и электронных устройств в единую с образцами стрелкового вооружения систему, позволяющую не только помогать стрелку в осуществлении когнитивных процессов, таких как наведение, прицеливание, расчёт поправок и т.д., но также и заменять функции стрелка при выполнении им физического воздействия на элементы оружия, такого как обработка спускового крючка, в момент времени, соответствующий корректному расположению ствола оружия относительно цели. Другими словами, современные технологии позволяют обеспечивать производство выстрела в момент времени, при котором поражение цели, расположенной на той или иной дальности при тех или иных метеорологических и прочих условиях, будет гарантировано. Причем от стрелка потребуется только дать разрешение на производство выстрела по данной цели путем нажатия на спусковой крючок.Другим направлением, которое будем развивать в рамках нового комплекса, станет всесуточность и всепогодность применения стрелкового вооружения. Ночью или при плохих погодных условиях цели, которые являются типовыми для стрелкового оружия, могут быть чисто физиологически недоступны для их обнаружения человеком. Поэтому стрелковые комплексы будущего должны уметь идентифицировать и сопровождать цели в таких условиях, а это уже потребует использования технологий искусственного интеллекта, обучаемых нейросетей.Создание таких автоматизированных систем управления огнем – это новое, в глобальном масштабе, направление развития стрелковых комплексов, и ожидается, что технологии, необходимые для развития этого направления, будут развиваться с нарастающей скоростью и получат самое широкое распространение в ближайшее десятилетие.– Какие еще возможности предполагается заложить при создании нового комплекса стрелкового вооружения?– Еще один момент – это вопросы разработки системы энергоинформационного обеспечения, включающей средства хранения и распределения электроэнергии и информации, в том числе устройства, интерфейсы и протоколы передачи электроэнергии, управляющих сигналов и информации как между компонентами стрелкового комплекса, так и между компонентами смежных систем и подсистем боевой экипировки.– На каком этапе находится разработка этой системы?– Отдельные элементы системы у нас уже созданы. Мы впервые продемонстрировали их, в том числе министру обороны РФ, в рамках закрытого показа на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который недавно прошел в Кубинке. Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами ИИ, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела.– В какие сроки могут быть реализованы эти технологии?– В настоящее время мы выходим с предложением к министерству обороны открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу для того, чтобы реализовать технический задел, доведя его до серийных образцов.– На каком этапе сейчас находятся работы над новым ручным пулеметом РПЛ-20?– В настоящее время мы вышли на этап проведения испытаний опытных образцов, которые проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям тактико-технического задания.– На выставке "Армия-2021" был представлен публике новый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20. Сейчас оружие использует патроны 9х19, нет ли планов перейти на более мощный патрон 9х21?– Да, сейчас мы используем отечественный патрон 7Н21 с размерами 9х19. Хочу отметить, что регулярно его ошибочно называют "9-Парабеллум" или "9-Люгер", но это не вполне корректно. 7Н21 – это более мощный боевой боеприпас и по энергетике, и по бронебойному действию пули по цели.Что касается патрона 9х21, то он сейчас имеется только в одном стрелковом комплексе (пистолете "Удав" разработки АО "ЦНИИТОЧМАШ" – ред.). Вполне возможно, после того, как данный комплекс начнет поступать в войска, будут получены первые отзывы о его войсковой эксплуатации, и в случае если Минобороны потребуется расширить номенклатуру образцов, которые работают на данном боеприпасе, то, безусловно, "Калашников" готов разработать пистолет-пулемет. Но пока таких запросов от госзаказчика не поступало.– После начала поставок в армию АК-12, к моему удивлению, в среде военных экспертов и блогеров начали появляться негативные отзывы о новом автомате, мол, солдаты никуда из него попасть не могут, его трудно эксплуатировать. Как вы можете объяснить эту критику?– 5,45 мм автомат Калашникова АК-12 создавался в период 2012-2015 годов в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник" по тактико-техническому заданию (ТТЗ) Минобороны России. Автомат прошел полный цикл испытаний и межведомственной комиссией признан полностью соответствующим требованиям ТТЗ.В 2016-2017 годах партия автоматов АК-12 проходила подконтрольную эксплуатацию в частях ВДВ, сухопутных войск, морской пехоты ВМФ. По результатам испытаний была получена рекомендация о принятии АК-12 на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации. Постановлением правительства Российской Федерации и приказом министра обороны Российской Федерации автомат принят на вооружение Вооруженных сил РФ. С 2018 года автомат АК-12 поставляется в войска.Основным источником отдельных негативных мнений является то, что, несмотря на высокий уровень унификации АК-12 с предыдущими версиями семейства АК, тем не менее, присутствует значительное количество новых элементов конструкции. Причем сразу оговорюсь, это была не наша прихоть, а задача по обеспечению условий ТТЗ. Так, в ТТЗ были установлены требования по выбору типа открытого прицела, по весу автомата, улучшению показателей кучности, наличию универсальных креплений типа планки "Пикатинни" для установки дополнительного оборудования, улучшению эргономики и возможности адаптации автомата под экипировку военнослужащего и так далее. Все эти требования были реализованы за счет введения ряда новых компоновочных решений. В случае с АК-12 – все новое и непонятное на первых этапах изучения образца вызывает отторжение и критику. Резюмируя сказанное: предыдущий "Калашников" понятен и прост в эксплуатации, и не требует дополнительных усилий по обучению личного состава правилам обслуживания и эксплуатации, чего не скажешь о новом АК-12. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время, по мере распространения АК-12 в войсках и изучения особенностей его конструкции, негативных отзывов больше не будет.Кроме того, за период серийного производства и поставок АК-12 мы получали несколько рекламационных актов с вызовом представителя поставщика. По результатам анализа замечаний и предложений комиссия в составе представителей Минобороны России и промышленности определила, что преобладающее их количество носят характер эксплуатационных. Очень жаль, что в ряде случаев, еще до появления результатов анализа, имело место распространение информации, основанной не на выводах указанной комиссии.– Какие-то изменения по опыту эксплуатации АК-12 в воинских частях вносятся в автомат?– Мы до сих пор продолжаем работать над автоматом, повышая его технологичность и удобство в эксплуатации. В частности, с 2020 года мы внесли ряд изменений в эргономику АК-12. Так были изменены форма приклада и форма пистолетной рукоятки, изменена конструкция прицела в части снижения его габаритов и веса.– Уступает ли АК-12 в кучности стрельбы ведущими западными образцами?– В настоящее время мы можем смело говорить о том, что АК-12 по показателям рассеивания выстрелов в различных режимах ведения огня как минимум не уступает ведущим образцам стрелкового оружия иностранных армий, выпускаемым серийно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/kalashnikov-1747573826.html

https://ria.ru/20210822/raketa-1746731534.html

https://ria.ru/20210822/pistolet-1746730238.html

https://ria.ru/20210221/kalashnikov-1598453713.html

https://ria.ru/20210822/dron-1746730916.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, интервью, цнииточмаш, воздушно-десантные войска россии, ак-12, главное ракетно-артиллкрийское управление минобороны россии, сергей уржумцев, россия, калашников (концерн)