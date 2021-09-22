https://ria.ru/20210922/pshenitsa-1751350932.html

Минсельхоз опроверг сообщение о дефиците сырья для производства макарон

Минсельхоз опроверг сообщение о дефиците сырья для производства макарон - РИА Новости, 22.09.2021

Минсельхоз опроверг сообщение о дефиците сырья для производства макарон

Дефицита твердой пшеницы, которая используется для производства макарон, в России не наблюдается, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:11

2021-09-22T18:11

2021-09-22T20:28

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751353387_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_5fb14887f1f9df2b51e4ca640c5147d3.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дефицита твердой пшеницы, которая используется для производства макарон, в России не наблюдается, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ."Дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Там также добавили, что в настоящее время для наращивания объемов производства министерством прорабатывается вопрос расширения мер господдержки аграриев в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидий.В пресс-службе напомнили, что в прошлом году посевные площади в стране под твердыми сортами культуры составляли 620 тысяч гектаров, было собрано 740 тысяч тонн твердой пшеницы - достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны.При этом посевные площади под урожай 2021 года расширены до 680 тысяч гектаров. По данным "Центра оценки качества зерна", на 20 сентября в ключевых обследуемых регионах собрано 326 тысяч тонн твердой пшеницы (в прошлом году - 262,9 тысячи тонн). Качество - выше прошлогоднего: 65% обследованного зерна относится к третьему классу, на аналогичную дату 2020 года показатель был на уровне 32%.Кроме того, продолжили в пресс-службе министерства, экспорт твердой пшеницы снизился при одновременном росте объема импорта: так, с 1 января по 12 сентября текущего года за рубеж отгружено 62,6 тысячи тонн твердой пшеницы (85 тысяч тонн за аналогичный период 2020 года), импорт составил 96,3 тысячи тонн (65,4 тысячи тонн в прошлом году).Производители макаронных изделий РФ на прошлой неделе обратились к правительству страны с просьбой ввести на год пошлину на экспорт твердой пшеницы для того, чтобы сдержать рост ее стоимости на российском рынке. Авторы отмечали стремительный рост цен на нее в текущем сезоне, до 80% с начала года, и указывали, что он продолжается, уже влияя на себестоимость продукции.Председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что запрещать экспорт пшеницы твердых сортов не имеет смысла, так как объемы таких поставок несущественны: это нишевый продукт, крупные экспортеры зерна им практически не занимаются, заметил он."Нужно понимать, что в России выращивается достаточное количество необходимого сырья, объемы производства пшеницы твердых сортов стабильны, и в этом году вряд ли будут ниже показателей 2020 года", - добавил далее Зернин, комментируя предположения о дефиците твердой пшеницы со стороны производителей макаронных изделий."Другое дело, что затраты производителей макаронной продукции действительно растут, и тому есть ряд причин – это и повышение тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости упаковки и затрат на логистику", - продолжил он, заметив, что ситуация в теории создает предпосылки для роста отпускных цен на готовую продукцию."Но на практике производители столкнутся с проблемой конкуренции за место на полках. Конкуренция на российском рынке макаронных изделий достаточно высока, и у торговых сетей есть широкая возможность выбора поставщиков и брендов. Поэтому вряд ли мы увидим значимый рост цен в рознице", - заключил глава отраслевого объединения.

https://ria.ru/20210618/poshlina-1737526868.html

https://ria.ru/20210407/dgtu-1727104651.html

https://ria.ru/20210813/pshenitsa-1745577398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия