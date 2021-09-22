https://ria.ru/20210922/prilepin-1751246981.html

Эсеры продолжат переговоры с КПРФ о консолидации, заявил Прилепин

Эсеры продолжат переговоры с КПРФ о консолидации, заявил Прилепин - РИА Новости, 22.09.2021

Эсеры продолжат переговоры с КПРФ о консолидации, заявил Прилепин

"Справедливая Россия - За правду" планирует продолжить переговоры с КПРФ о консолидации сил для работы в Госдуме, после выборов в нижнюю палату парламента этот... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T10:22

2021-09-22T10:22

2021-09-22T10:22

выборы в государственную думу

политика

захар прилепин

госдума рф

кпрф

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" планирует продолжить переговоры с КПРФ о консолидации сил для работы в Госдуме, после выборов в нижнюю палату парламента этот диалог может пойти быстрее, теперь ему ничто не мешает, заявил РИА Новости сопредседатель партии Захар Прилепин."Все процессы, которые у нас были, мы это докажем, совсем не для популистских целей, мы все продолжим. По отдельности крайне сложно добиваться каких-то задач... Будем сейчас делить комитеты, все это проговаривать, прописывать стратегию, встречаться с (лидером КПРФ Геннадием) Зюгановым", - рассказал Прилепин.Он подчеркнул, что до выборов этот процесс усложнялся, тем, что "все аккуратничают, все опасаются, все ждут вдруг от меня какого-то подвоха". "А теперь всё - все зафиксировались, все в Госдуме, все при должностях... Теперь нашему диалогу не мешает ничего. Будем предлагать делать что-то совместное, заявления предлагать", - добавил Прилепин.До этого "Справедливая Россия - За правду" неоднократно предлагала КПРФ соединить усилия сначала для прохождения в нижнюю палату парламента, а затем и для работы в ней.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210917/prilepin-1750517559.html

https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html

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политика, захар прилепин, госдума рф, кпрф, партия "справедливая россия - за правду"