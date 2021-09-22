Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/prilepin-1751246981.html
Эсеры продолжат переговоры с КПРФ о консолидации, заявил Прилепин
Эсеры продолжат переговоры с КПРФ о консолидации, заявил Прилепин - РИА Новости, 22.09.2021
Эсеры продолжат переговоры с КПРФ о консолидации, заявил Прилепин
"Справедливая Россия - За правду" планирует продолжить переговоры с КПРФ о консолидации сил для работы в Госдуме, после выборов в нижнюю палату парламента этот... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T10:22
2021-09-22T10:22
выборы в государственную думу
политика
захар прилепин
госдума рф
кпрф
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750518467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a87a439fa80f57bfcc7256640967bf7.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" планирует продолжить переговоры с КПРФ о консолидации сил для работы в Госдуме, после выборов в нижнюю палату парламента этот диалог может пойти быстрее, теперь ему ничто не мешает, заявил РИА Новости сопредседатель партии Захар Прилепин."Все процессы, которые у нас были, мы это докажем, совсем не для популистских целей, мы все продолжим. По отдельности крайне сложно добиваться каких-то задач... Будем сейчас делить комитеты, все это проговаривать, прописывать стратегию, встречаться с (лидером КПРФ Геннадием) Зюгановым", - рассказал Прилепин.Он подчеркнул, что до выборов этот процесс усложнялся, тем, что "все аккуратничают, все опасаются, все ждут вдруг от меня какого-то подвоха". "А теперь всё - все зафиксировались, все в Госдуме, все при должностях... Теперь нашему диалогу не мешает ничего. Будем предлагать делать что-то совместное, заявления предлагать", - добавил Прилепин.До этого "Справедливая Россия - За правду" неоднократно предлагала КПРФ соединить усилия сначала для прохождения в нижнюю палату парламента, а затем и для работы в ней.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210917/prilepin-1750517559.html
https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750518467_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d53c8e07f890f3bb4cac11fcdfc310a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, захар прилепин, госдума рф, кпрф, партия "справедливая россия - за правду"
10:22 22.09.2021
 
Эсеры продолжат переговоры с КПРФ о консолидации, заявил Прилепин

Прилепин: "СР — За правду" продолжит переговоры с КПРФ для совместной работы в Госдуме

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСопредседатель партии председатель палаты депутатов партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин
Сопредседатель партии председатель палаты депутатов партии Справедливая Россия - За правду Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" планирует продолжить переговоры с КПРФ о консолидации сил для работы в Госдуме, после выборов в нижнюю палату парламента этот диалог может пойти быстрее, теперь ему ничто не мешает, заявил РИА Новости сопредседатель партии Захар Прилепин.
"Все процессы, которые у нас были, мы это докажем, совсем не для популистских целей, мы все продолжим. По отдельности крайне сложно добиваться каких-то задач... Будем сейчас делить комитеты, все это проговаривать, прописывать стратегию, встречаться с (лидером КПРФ Геннадием) Зюгановым", - рассказал Прилепин.
Сопредседатель партии – председатель палаты депутатов партии Справедливая Россия – За правду Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 13:21Выборы в Государственную думу
Прилепин заявил, что не хочет становиться депутатом
Он подчеркнул, что до выборов этот процесс усложнялся, тем, что "все аккуратничают, все опасаются, все ждут вдруг от меня какого-то подвоха". "А теперь всё - все зафиксировались, все в Госдуме, все при должностях... Теперь нашему диалогу не мешает ничего. Будем предлагать делать что-то совместное, заявления предлагать", - добавил Прилепин.
До этого "Справедливая Россия - За правду" неоднократно предлагала КПРФ соединить усилия сначала для прохождения в нижнюю палату парламента, а затем и для работы в ней.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Участники ХVIII Съезда КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:16
В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина с предложением о коалиции
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЗахар ПрилепинГосдума РФКПРФПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния