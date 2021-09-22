https://ria.ru/20210922/podderzhka-1751330948.html

Поддержка группой РЭЦ экспортных проектов "Камаза" превысит 20 млрд рублей

Поддержка группой РЭЦ экспортных проектов "Камаза" превысит 20 млрд рублей - РИА Новости, 22.09.2021

Поддержка группой РЭЦ экспортных проектов "Камаза" превысит 20 млрд рублей

АО "Росэксимбанк" под страховое покрытие ЭКСАР в рамках программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции поддерживает поставки автомобилей и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:53

2021-09-22T16:53

2021-09-22T16:53

экономика

камаз (завод)

камаз (автомобиль)

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. АО "Росэксимбанк" под страховое покрытие ЭКСАР в рамках программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции поддерживает поставки автомобилей и машинокомплектов "Камаз" в Азербайджан, Казахстан и Литву, к концу года общая сумма предоставленного финансирования за все время сотрудничества превысит 20 миллиардов рублей, сообщает Российский экспортный центр."Уже прошли первые выдачи по новому, уже девятому по счету, кредитному договору с ПАО "Камаз". Финансирование экспортных поставок Группой РЭЦ грузовой автотехники "Камаза" осуществляется по ключевым для компании направлениям. Так, из общего объема экспорта компании 70% приходится на страны СНГ и 30% - на остальные страны дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.""Камаз" - один из самых эффективных игроков на внешних рынках, который активно использует инструменты поддержки, которые предлагает Российский экспортный центр. Поддержка экспорта машиностроительной продукции является одним из наших приоритетов, так как машиностроение - ключевой интегратор промышленности, создающий мультипликативный эффект для всех отраслей экономики по цепочке производственного цикла и добавленной стоимости, от проектирования и инжиниринга, от сырья и транспортной системы до продажи готового продукта и его последующей эксплуатации и сервисного обслуживания", - отметил председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов."Мы очень ценим наше сотрудничество, наше многолетнее партнерство с компаниями Группы РЭЦ. Безусловно за эти годы поддержка Российского экспортного центра, ЭКСАРа и Росэксимбанка позволила нам все более эффективно развивать свою экспортную деятельность. Поддержка, которой мы пользуемся, обеспечивает наши потребности на всех этапах экспортной деятельности – будь то создание нового экспортноориентрованного продукта и выход на новые рынки, или производственный цикл, осуществление непосредственно поставки и дальнейшего сервисного сопровождения. Совершенно очевидна та ключевая роль, которую играет Группа РЭЦ в успешной реализации задачи по наращиванию машиностроительного экспорта и вообще экспорта российской промышленности", — прокомментировал заместитель генерального директора — финансовый директор "Камаза" Андрей Максимов.

https://ria.ru/20210907/registratsiya-1749000715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, камаз (завод), камаз (автомобиль), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)