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Поддержка группой РЭЦ экспортных проектов "Камаза" превысит 20 млрд рублей
Поддержка группой РЭЦ экспортных проектов "Камаза" превысит 20 млрд рублей - РИА Новости, 22.09.2021
Поддержка группой РЭЦ экспортных проектов "Камаза" превысит 20 млрд рублей
АО "Росэксимбанк" под страховое покрытие ЭКСАР в рамках программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции поддерживает поставки автомобилей и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:53
2021-09-22T16:53
экономика
камаз (завод)
камаз (автомобиль)
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. АО "Росэксимбанк" под страховое покрытие ЭКСАР в рамках программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции поддерживает поставки автомобилей и машинокомплектов "Камаз" в Азербайджан, Казахстан и Литву, к концу года общая сумма предоставленного финансирования за все время сотрудничества превысит 20 миллиардов рублей, сообщает Российский экспортный центр."Уже прошли первые выдачи по новому, уже девятому по счету, кредитному договору с ПАО "Камаз". Финансирование экспортных поставок Группой РЭЦ грузовой автотехники "Камаза" осуществляется по ключевым для компании направлениям. Так, из общего объема экспорта компании 70% приходится на страны СНГ и 30% - на остальные страны дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.""Камаз" - один из самых эффективных игроков на внешних рынках, который активно использует инструменты поддержки, которые предлагает Российский экспортный центр. Поддержка экспорта машиностроительной продукции является одним из наших приоритетов, так как машиностроение - ключевой интегратор промышленности, создающий мультипликативный эффект для всех отраслей экономики по цепочке производственного цикла и добавленной стоимости, от проектирования и инжиниринга, от сырья и транспортной системы до продажи готового продукта и его последующей эксплуатации и сервисного обслуживания", - отметил председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов."Мы очень ценим наше сотрудничество, наше многолетнее партнерство с компаниями Группы РЭЦ. Безусловно за эти годы поддержка Российского экспортного центра, ЭКСАРа и Росэксимбанка позволила нам все более эффективно развивать свою экспортную деятельность. Поддержка, которой мы пользуемся, обеспечивает наши потребности на всех этапах экспортной деятельности – будь то создание нового экспортноориентрованного продукта и выход на новые рынки, или производственный цикл, осуществление непосредственно поставки и дальнейшего сервисного сопровождения. Совершенно очевидна та ключевая роль, которую играет Группа РЭЦ в успешной реализации задачи по наращиванию машиностроительного экспорта и вообще экспорта российской промышленности", — прокомментировал заместитель генерального директора — финансовый директор "Камаза" Андрей Максимов.
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экономика, камаз (завод), камаз (автомобиль), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц)
16:53 22.09.2021
 

Поддержка группой РЭЦ экспортных проектов "Камаза" превысит 20 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. АО "Росэксимбанк" под страховое покрытие ЭКСАР в рамках программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции поддерживает поставки автомобилей и машинокомплектов "Камаз" в Азербайджан, Казахстан и Литву, к концу года общая сумма предоставленного финансирования за все время сотрудничества превысит 20 миллиардов рублей, сообщает Российский экспортный центр.
"Уже прошли первые выдачи по новому, уже девятому по счету, кредитному договору с ПАО "Камаз". Финансирование экспортных поставок Группой РЭЦ грузовой автотехники "Камаза" осуществляется по ключевым для компании направлениям. Так, из общего объема экспорта компании 70% приходится на страны СНГ и 30% - на остальные страны дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
""Камаз" - один из самых эффективных игроков на внешних рынках, который активно использует инструменты поддержки, которые предлагает Российский экспортный центр. Поддержка экспорта машиностроительной продукции является одним из наших приоритетов, так как машиностроение - ключевой интегратор промышленности, создающий мультипликативный эффект для всех отраслей экономики по цепочке производственного цикла и добавленной стоимости, от проектирования и инжиниринга, от сырья и транспортной системы до продажи готового продукта и его последующей эксплуатации и сервисного обслуживания", - отметил председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов.
"С группой "Камаз" нас связывают давние прочные отношения. Мы сотрудничаем с 2011 года, с момента основания ЭКСАР. Для нас очень важно обеспечивать максимальную и всеохватывающую поддержку экспортной деятельности группы "Камаз", которая осуществляет не только экспорт готовой продукции, но и, являясь глобальном мировым игроком, реализует проекты по локализации своего производства на основе российской компонентной базы на целевых зарубежных рынках",- добавил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
"Мы очень ценим наше сотрудничество, наше многолетнее партнерство с компаниями Группы РЭЦ. Безусловно за эти годы поддержка Российского экспортного центра, ЭКСАРа и Росэксимбанка позволила нам все более эффективно развивать свою экспортную деятельность. Поддержка, которой мы пользуемся, обеспечивает наши потребности на всех этапах экспортной деятельности – будь то создание нового экспортноориентрованного продукта и выход на новые рынки, или производственный цикл, осуществление непосредственно поставки и дальнейшего сервисного сопровождения. Совершенно очевидна та ключевая роль, которую играет Группа РЭЦ в успешной реализации задачи по наращиванию машиностроительного экспорта и вообще экспорта российской промышленности", — прокомментировал заместитель генерального директора — финансовый директор "Камаза" Андрей Максимов.
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:51
РЭЦ: регистрация на онлайн-выставку на Alibaba.com продлена до 20 сентября
 
ЭкономикаКамАЗ (завод)КамАЗ (автомобиль)Российский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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