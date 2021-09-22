https://ria.ru/20210922/podderzhka-1751237114.html

Почти сто миллиардов рублей направят на меры поддержки семей с детьми

Почти сто миллиардов рублей направят на меры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 22.09.2021

Почти сто миллиардов рублей направят на меры поддержки семей с детьми

Почти 100 миллиардов рублей направят на новые президентские меры поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:04

2021-09-22T09:04

2021-09-22T16:05

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Почти 100 миллиардов рублей направят на новые президентские меры поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Более 100 миллиардов – это новые меры поддержки, которые введены по поручению президента в 2021 году", - сказал министр.Он уточнил, что 4,7 миллиарда рублей из них пойдут на повышенные больничные семьям с детьми до 8 лет. Эти средства заложены в бюджет Фонда социального страхования. С 1 сентября 2020 года родители получают пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком до 8 лет в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работы.Еще 21,5 миллиарда предусмотрен в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Такое пособие в размере половины регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости женщинам, если среднедушевой доход в семье - меньше регионального прожиточного минимума на человека. Планируется, что в 2022 году пособия будут назначены 412 тысячам будущих мам.Также 76,4 миллиарда рублей заложено на пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет. Это пособие в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка назначается одиноким или единственным родителям также с учетом комплексной оценки нуждаемости, если доходы семьи - меньше регионального прожиточного минимума на человека. В общей сложности такие пособия планируется назначить родителям, которые воспитывают 1,1 миллиона детей.Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>

https://ria.ru/20210920/podderzhka-1751019473.html

https://ria.ru/20210824/podderzhka-1747078849.html

россия

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия