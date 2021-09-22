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Почти сто миллиардов рублей направят на меры поддержки семей с детьми
Почти сто миллиардов рублей направят на меры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 22.09.2021
Почти сто миллиардов рублей направят на меры поддержки семей с детьми
Почти 100 миллиардов рублей направят на новые президентские меры поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:04
2021-09-22T16:05
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Почти 100 миллиардов рублей направят на новые президентские меры поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Более 100 миллиардов – это новые меры поддержки, которые введены по поручению президента в 2021 году", - сказал министр.Он уточнил, что 4,7 миллиарда рублей из них пойдут на повышенные больничные семьям с детьми до 8 лет. Эти средства заложены в бюджет Фонда социального страхования. С 1 сентября 2020 года родители получают пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком до 8 лет в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работы.Еще 21,5 миллиарда предусмотрен в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Такое пособие в размере половины регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости женщинам, если среднедушевой доход в семье - меньше регионального прожиточного минимума на человека. Планируется, что в 2022 году пособия будут назначены 412 тысячам будущих мам.Также 76,4 миллиарда рублей заложено на пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет. Это пособие в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка назначается одиноким или единственным родителям также с учетом комплексной оценки нуждаемости, если доходы семьи - меньше регионального прожиточного минимума на человека. В общей сложности такие пособия планируется назначить родителям, которые воспитывают 1,1 миллиона детей.Читайте полный текст интервью Антона Котякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210920/podderzhka-1751019473.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
09:04 22.09.2021 (обновлено: 16:05 22.09.2021)
 
Почти сто миллиардов рублей направят на меры поддержки семей с детьми

Котяков: почти сто миллиардов рублей направят на новые меры поддержки семей с детьми

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Почти 100 миллиардов рублей направят на новые президентские меры поддержки семей с детьми в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Более 100 миллиардов – это новые меры поддержки, которые введены по поручению президента в 2021 году", - сказал министр.
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Он уточнил, что 4,7 миллиарда рублей из них пойдут на повышенные больничные семьям с детьми до 8 лет. Эти средства заложены в бюджет Фонда социального страхования. С 1 сентября 2020 года родители получают пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком до 8 лет в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работы.
Еще 21,5 миллиарда предусмотрен в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Такое пособие в размере половины регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости женщинам, если среднедушевой доход в семье - меньше регионального прожиточного минимума на человека. Планируется, что в 2022 году пособия будут назначены 412 тысячам будущих мам.
Также 76,4 миллиарда рублей заложено на пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет. Это пособие в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка назначается одиноким или единственным родителям также с учетом комплексной оценки нуждаемости, если доходы семьи - меньше регионального прожиточного минимума на человека. В общей сложности такие пособия планируется назначить родителям, которые воспитывают 1,1 миллиона детей.
Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссия
 
 
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