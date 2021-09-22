https://ria.ru/20210922/plesen-1751347670.html
Космонавты обнаружили превышение содержания плесени в атмосфере МКС
Космонавты обнаружили превышение содержания плесени в атмосфере МКС - РИА Новости, 22.09.2021
Космонавты обнаружили превышение содержания плесени в атмосфере МКС
Российские космонавты обнаружили превышение допустимого уровня содержания плесени в зоне самого старого модуля МКС - российского функционально-грузового блока... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:56
2021-09-22T17:56
2021-09-22T17:56
российская академия наук
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские космонавты обнаружили превышение допустимого уровня содержания плесени в зоне самого старого модуля МКС - российского функционально-грузового блока "Заря", сообщает Центр подготовки космонавтов."Содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышало нормативный показатель", - говорится в статье специалистов Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов, опубликованной в журнале Центра подготовки космонавтов "Пилотируемые полеты в космос".Речь идет об одной из 16 проб, взятых космонавтами на российском сегменте МКС в конце января 2021 года. При регламентированном количестве в 100 колониеобразующих единиц на один кубометр воздуха в районе панели номер 103 модуля "Заря" уровень составил 110 колониеобразующих единиц. Снимки выросших колоний во всех осмотренных зонах были переданы на Землю.О том, проводились ли какие-либо действия по устранению колоний плесени, в тексте не сообщается.
https://ria.ru/20210921/antenna-1751205101.html
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российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, россия
Космонавты обнаружили превышение содержания плесени в атмосфере МКС
Российские космонавты обнаружили превышение допустимого содержания плесени в атмосфере МКС