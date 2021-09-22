https://ria.ru/20210922/plesen-1751347670.html

Космонавты обнаружили превышение содержания плесени в атмосфере МКС

Космонавты обнаружили превышение содержания плесени в атмосфере МКС - РИА Новости, 22.09.2021

Космонавты обнаружили превышение содержания плесени в атмосфере МКС

Российские космонавты обнаружили превышение допустимого уровня содержания плесени в зоне самого старого модуля МКС - российского функционально-грузового блока... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:56

2021-09-22T17:56

2021-09-22T17:56

российская академия наук

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743740048_0:645:2048:1797_1920x0_80_0_0_30cef2942f3e80d783fe10a68b974455.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские космонавты обнаружили превышение допустимого уровня содержания плесени в зоне самого старого модуля МКС - российского функционально-грузового блока "Заря", сообщает Центр подготовки космонавтов."Содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде превышало нормативный показатель", - говорится в статье специалистов Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов, опубликованной в журнале Центра подготовки космонавтов "Пилотируемые полеты в космос".Речь идет об одной из 16 проб, взятых космонавтами на российском сегменте МКС в конце января 2021 года. При регламентированном количестве в 100 колониеобразующих единиц на один кубометр воздуха в районе панели номер 103 модуля "Заря" уровень составил 110 колониеобразующих единиц. Снимки выросших колоний во всех осмотренных зонах были переданы на Землю.О том, проводились ли какие-либо действия по устранению колоний плесени, в тексте не сообщается.

https://ria.ru/20210921/antenna-1751205101.html

https://ria.ru/20210915/raketa-1750097218.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, россия