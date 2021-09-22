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Похороны погибших в Перми пройдут в среду и четверг, сообщили в мэрии

Похороны погибших в Перми пройдут в среду и четверг, сообщили в мэрии - РИА Новости, 22.09.2021

Похороны погибших в Перми пройдут в среду и четверг, сообщили в мэрии

Похороны погибших при стрельбе в Перми пройдут в среду и четверг на разных кладбищах города, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:10

2021-09-22T11:10

2021-09-22T11:35

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Похороны погибших при стрельбе в Перми пройдут в среду и четверг на разных кладбищах города, сообщили РИА Новости в мэрии."По желанию родственников похороны погибших проводятся 22 и 23 сентября на разных кладбищах города в разное время. Городские власти оказывают помощь в организации похорон. В каждом случае работа с семьями велась индивидуально", - сказали в горадминистрации.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек, 36 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

пермь

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2021

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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете