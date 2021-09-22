https://ria.ru/20210922/pensii-1751230385.html
Глава Минтруда рассказал, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Глава Минтруда рассказал, насколько проиндексируют пенсии в следующем году - РИА Новости, 22.09.2021
Глава Минтруда рассказал, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал в интервью РИА Новости об индексации страховых пенсий в 2022 году. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T06:17
2021-09-22T06:17
2021-09-22T16:06
общество
пенсии
антон котяков
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал в интервью РИА Новости об индексации страховых пенсий в 2022 году.Он напомнил, что по закону индексация пенсий для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. Накануне Минэкономразвития представило новый прогноз, в соответствии с которым инфляция в следующем году составит 5,8 процента.Таким образом, в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.Страховые пенсии ежегодно индексируют 1 января. В этом году индексация составила 6,3 процента, а средний размер пенсии — 16 789 рублей. Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
https://ria.ru/20210916/pensiya-1750256882.html
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общество, пенсии, антон котяков, россия
06:17 22.09.2021 (обновлено: 16:06 22.09.2021)
Глава Минтруда рассказал, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Глава Минтруда Котяков: индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9 процента