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"Социальный паспорт" Ленобласти получил "зеленый свет"
"Социальный паспорт" Ленобласти получил "зеленый свет" - РИА Новости, 22.09.2021
"Социальный паспорт" Ленобласти получил "зеленый свет"
Инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о создании "Электронного социального паспорта жителя Ленинградской области" поддержали... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:05
2021-09-22T13:05
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о создании "Электронного социального паспорта жителя Ленинградской области" поддержали участники заседания организационного штаба по проектному управлению регионом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, проект представила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.В областной администрации уточнили, что в качестве пилотных мер поддержки были выбраны единовременное пособие при рождении ребенка, которое можно реализовать при покупке детских товаров, бесплатное зубопротезирование, обеспечение инвалидов средствами реабилитации, изготовление сложной ортопедической обуви и выплата в связи с приобретением какого-либо статуса (например, вдова участника ликвидации аварии на ЧАЭС)."Пилотный запуск проекта планируется в 2022 году", — добавили в пресс-службе.
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ленинградская область, александр дрозденко
13:05 22.09.2021
 

"Социальный паспорт" Ленобласти получил "зеленый свет"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители в "Усадьбе Марьино" в Тоснеском районе Ленинградской области
Посетители в Усадьбе Марьино в Тоснеском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о создании "Электронного социального паспорта жителя Ленинградской области" поддержали участники заседания организационного штаба по проектному управлению регионом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, проект представила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.
"Цифровой профиль жителя позволит идентифицировать гражданина, оптимизировать внутренние процессы и выстроить единую логику принятия решений, определить маркеры нуждаемости гражданина, убрать лишние "точки контактов" в процессе получения услуг, а также проактивно назначать отдельные меры поддержки либо информировать его о такой возможности", ― пояснила Толмачева.
В областной администрации уточнили, что в качестве пилотных мер поддержки были выбраны единовременное пособие при рождении ребенка, которое можно реализовать при покупке детских товаров, бесплатное зубопротезирование, обеспечение инвалидов средствами реабилитации, изготовление сложной ортопедической обуви и выплата в связи с приобретением какого-либо статуса (например, вдова участника ликвидации аварии на ЧАЭС).
"Пилотный запуск проекта планируется в 2022 году", — добавили в пресс-службе.
Коворкинги будущего в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 13:36Ленинградская область
В Ленобласти создадут коворкинги будущего
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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