https://ria.ru/20210922/pasport-1751281532.html

"Социальный паспорт" Ленобласти получил "зеленый свет"

"Социальный паспорт" Ленобласти получил "зеленый свет" - РИА Новости, 22.09.2021

"Социальный паспорт" Ленобласти получил "зеленый свет"

Инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о создании "Электронного социального паспорта жителя Ленинградской области" поддержали... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:05

2021-09-22T13:05

2021-09-22T13:05

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Инициативу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о создании "Электронного социального паспорта жителя Ленинградской области" поддержали участники заседания организационного штаба по проектному управлению регионом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, проект представила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.В областной администрации уточнили, что в качестве пилотных мер поддержки были выбраны единовременное пособие при рождении ребенка, которое можно реализовать при покупке детских товаров, бесплатное зубопротезирование, обеспечение инвалидов средствами реабилитации, изготовление сложной ортопедической обуви и выплата в связи с приобретением какого-либо статуса (например, вдова участника ликвидации аварии на ЧАЭС)."Пилотный запуск проекта планируется в 2022 году", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210914/kovorking-1750004208.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко