https://ria.ru/20210922/otoplenie-1751275543.html

В Приамурье восстановили печное отопление в пострадавших от паводка домах

В Приамурье восстановили печное отопление в пострадавших от паводка домах - РИА Новости, 22.09.2021

В Приамурье восстановили печное отопление в пострадавших от паводка домах

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что на севере региона полностью восстановили печное отопление в домах, пострадавших от паводка. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:40

2021-09-22T12:40

2021-09-22T12:40

амурская область

общество

шимановский район

благовещенский район

амурская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жкх

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что на севере региона полностью восстановили печное отопление в домах, пострадавших от паводка."Обследование печей завершено во всех домах, пострадавших от паводка. В северных районах области печное отопление восстановлено полностью. Более пяти миллионов рублей было направлено из резервного фонда правительства Амурской области на закупку строительных материалов, необходимых для ремонта и восстановления печей в домах, пострадавших от паводка. Стройматериалы оперативно доставлялись в районы. В ближайшее время, до наступления заморозков, будут восстановлены оставшиеся семь печей", — рассказал Орлов, его цитирует правительство региона.Как уточняют власти, всего в Приамурье необходимо было восстановить и отремонтировать 122 печи. По данным регионального Минстроя, больше всего печей – 80 - необходимо было отремонтировать в Благовещенском районе, здесь уже готовы 75. На втором месте по потребности – Шимановский район. Там печное отопление восстановлено полностью — все 27 объектов отремонтированы. На третьем — Белогорский, где пострадали от паводка 8 печей, по 7 работы завершены.

https://ria.ru/20210921/gazoprovod-1751075189.html

шимановский район

благовещенский район

амурская область

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общество, шимановский район, благовещенский район, амурская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жкх, василий орлов (губернатор)