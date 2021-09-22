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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210922/otoplenie-1751275543.html
В Приамурье восстановили печное отопление в пострадавших от паводка домах
В Приамурье восстановили печное отопление в пострадавших от паводка домах - РИА Новости, 22.09.2021
В Приамурье восстановили печное отопление в пострадавших от паводка домах
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что на севере региона полностью восстановили печное отопление в домах, пострадавших от паводка. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:40
2021-09-22T12:40
амурская область
общество
шимановский район
благовещенский район
амурская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жкх
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что на севере региона полностью восстановили печное отопление в домах, пострадавших от паводка."Обследование печей завершено во всех домах, пострадавших от паводка. В северных районах области печное отопление восстановлено полностью. Более пяти миллионов рублей было направлено из резервного фонда правительства Амурской области на закупку строительных материалов, необходимых для ремонта и восстановления печей в домах, пострадавших от паводка. Стройматериалы оперативно доставлялись в районы. В ближайшее время, до наступления заморозков, будут восстановлены оставшиеся семь печей", — рассказал Орлов, его цитирует правительство региона.Как уточняют власти, всего в Приамурье необходимо было восстановить и отремонтировать 122 печи. По данным регионального Минстроя, больше всего печей – 80 - необходимо было отремонтировать в Благовещенском районе, здесь уже готовы 75. На втором месте по потребности – Шимановский район. Там печное отопление восстановлено полностью — все 27 объектов отремонтированы. На третьем — Белогорский, где пострадали от паводка 8 печей, по 7 работы завершены.
https://ria.ru/20210921/gazoprovod-1751075189.html
шимановский район
благовещенский район
амурская область
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общество, шимановский район, благовещенский район, амурская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жкх, василий орлов (губернатор)
12:40 22.09.2021
 
В Приамурье восстановили печное отопление в пострадавших от паводка домах

Губернатор Приамурья Орлов: печное отопление в пострадавших от паводка домах восстановили

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкВид на подтопленную территорию села Игнатьево в Амурской области
Вид на подтопленную территорию села Игнатьево в Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Земцов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что на севере региона полностью восстановили печное отопление в домах, пострадавших от паводка.
"Обследование печей завершено во всех домах, пострадавших от паводка. В северных районах области печное отопление восстановлено полностью. Более пяти миллионов рублей было направлено из резервного фонда правительства Амурской области на закупку строительных материалов, необходимых для ремонта и восстановления печей в домах, пострадавших от паводка. Стройматериалы оперативно доставлялись в районы. В ближайшее время, до наступления заморозков, будут восстановлены оставшиеся семь печей", — рассказал Орлов, его цитирует правительство региона.
Как уточняют власти, всего в Приамурье необходимо было восстановить и отремонтировать 122 печи. По данным регионального Минстроя, больше всего печей – 80 - необходимо было отремонтировать в Благовещенском районе, здесь уже готовы 75. На втором месте по потребности – Шимановский район. Там печное отопление восстановлено полностью — все 27 объектов отремонтированы. На третьем — Белогорский, где пострадали от паводка 8 печей, по 7 работы завершены.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 08:31
Глава Приамурья сообщил о начале возведения газопровода в Свободном
 
Амурская областьОбществоШимановский районБлаговещенский районАмурская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖКХВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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