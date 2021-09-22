https://ria.ru/20210922/oon-1751231435.html

Небензя рассказал, как должны проходить заседания всех органов ООН

Небензя рассказал, как должны проходить заседания всех органов ООН - РИА Новости, 22.09.2021

Небензя рассказал, как должны проходить заседания всех органов ООН

Заседания всех органов ООН должны проходить в очном режиме, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T07:07

2021-09-22T07:07

2021-09-22T15:58

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ООН, 22 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Заседания всех органов ООН должны проходить в очном режиме, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, без очных переговоров крайне трудно добиться нужной степени понимания и доверительности с партнерами. "Убеждены, что именно в очном режиме должны проходить заседания всех органов ООН, разумеется, при соблюдении мер предосторожности", - подчеркнул он.Небензя напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии недели высокого уровня сессии ГА ООН 25 сентября. "Министр также проведет на полях ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Будут обсуждаться самые острые международные проблемы", - указал Небензя.Неделя высокого уровня считается одним из главных внешнеполитических форумов года. В обычные времена на нее съезжались президенты и министры всех стран-членов ООН. В этот период каждый день с трибуны Генеральной Ассамблеи звучат одно за другим выступления представителей государств. Кроме того, на полях проводится множество двусторонних встреч и форумов, что позволяет участникам обсудить проблемы, не относящиеся напрямую к повестке Ассамблеи.Однако пандемия коронавируса, охватившая планету весной 2020 года, внесла коррективы в этот сложившийся десятилетиями порядок. На неделю высокого уровня в сентябре 2020 года никто из лидеров не поехал. Из опасений, связанных с вирусом, было решено продемонстрировать на мониторах в зале Генассамблеи заранее записанные видеообращения лидеров и министров. В здании тогда находились лишь постпреды государств при ООН.В этом году неделя высокого уровня проходит преимущественно в очном формате. Как заявили в ООН, о намерении участвовать в мероприятии лично сообщили по меньшей мере главы 83 государств. Двадцать шесть лидеров планируют прислать свои видеовыступления. Кроме того, ожидается личное присутствие одного вице-президента и минимум 43 глав правительств и 23 министров иностранных дел.Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/mid-1751155380.html

https://ria.ru/20210922/sammit-1751229888.html

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в мире, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, василий небензя, россия