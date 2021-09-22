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Небензя рассказал, как должны проходить заседания всех органов ООН
Небензя рассказал, как должны проходить заседания всех органов ООН - РИА Новости, 22.09.2021
Небензя рассказал, как должны проходить заседания всех органов ООН
Заседания всех органов ООН должны проходить в очном режиме, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T07:07
2021-09-22T15:58
в мире
оон
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
василий небензя
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ООН, 22 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Заседания всех органов ООН должны проходить в очном режиме, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, без очных переговоров крайне трудно добиться нужной степени понимания и доверительности с партнерами. "Убеждены, что именно в очном режиме должны проходить заседания всех органов ООН, разумеется, при соблюдении мер предосторожности", - подчеркнул он.Небензя напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии недели высокого уровня сессии ГА ООН 25 сентября. "Министр также проведет на полях ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Будут обсуждаться самые острые международные проблемы", - указал Небензя.Неделя высокого уровня считается одним из главных внешнеполитических форумов года. В обычные времена на нее съезжались президенты и министры всех стран-членов ООН. В этот период каждый день с трибуны Генеральной Ассамблеи звучат одно за другим выступления представителей государств. Кроме того, на полях проводится множество двусторонних встреч и форумов, что позволяет участникам обсудить проблемы, не относящиеся напрямую к повестке Ассамблеи.Однако пандемия коронавируса, охватившая планету весной 2020 года, внесла коррективы в этот сложившийся десятилетиями порядок. На неделю высокого уровня в сентябре 2020 года никто из лидеров не поехал. Из опасений, связанных с вирусом, было решено продемонстрировать на мониторах в зале Генассамблеи заранее записанные видеообращения лидеров и министров. В здании тогда находились лишь постпреды государств при ООН.В этом году неделя высокого уровня проходит преимущественно в очном формате. Как заявили в ООН, о намерении участвовать в мероприятии лично сообщили по меньшей мере главы 83 государств. Двадцать шесть лидеров планируют прислать свои видеовыступления. Кроме того, ожидается личное присутствие одного вице-президента и минимум 43 глав правительств и 23 министров иностранных дел.Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/mid-1751155380.html
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в мире, оон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, василий небензя, россия
07:07 22.09.2021 (обновлено: 15:58 22.09.2021)
 
Небензя рассказал, как должны проходить заседания всех органов ООН

Небензя: заседания всех органов ООН должны проходить в очном режиме

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 22 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Заседания всех органов ООН должны проходить в очном режиме, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы рады тому, что очень многие лидеры государств в этом году приедут в Нью-Йорк. Так называемая цифровая дипломатия по многим причинам не может подменить личное общение, очные переговоры", - сказал Небензя.
По его словам, без очных переговоров крайне трудно добиться нужной степени понимания и доверительности с партнерами. "Убеждены, что именно в очном режиме должны проходить заседания всех органов ООН, разумеется, при соблюдении мер предосторожности", - подчеркнул он.
Небензя напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии недели высокого уровня сессии ГА ООН 25 сентября. "Министр также проведет на полях ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. Будут обсуждаться самые острые международные проблемы", - указал Небензя.
"Высокая неделя только предваряет 76-ю сессию ГА ООН... Мы убеждены, что ее работа должна быть ориентирована на дальнейшее упрочение центральной координирующей роли ООН в мировой политике и закрепление вектора на формирование многополярного мироустройства с опорой на международное право", - заключил он.
Неделя высокого уровня считается одним из главных внешнеполитических форумов года. В обычные времена на нее съезжались президенты и министры всех стран-членов ООН. В этот период каждый день с трибуны Генеральной Ассамблеи звучат одно за другим выступления представителей государств. Кроме того, на полях проводится множество двусторонних встреч и форумов, что позволяет участникам обсудить проблемы, не относящиеся напрямую к повестке Ассамблеи.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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Однако пандемия коронавируса, охватившая планету весной 2020 года, внесла коррективы в этот сложившийся десятилетиями порядок. На неделю высокого уровня в сентябре 2020 года никто из лидеров не поехал. Из опасений, связанных с вирусом, было решено продемонстрировать на мониторах в зале Генассамблеи заранее записанные видеообращения лидеров и министров. В здании тогда находились лишь постпреды государств при ООН.
В этом году неделя высокого уровня проходит преимущественно в очном формате. Как заявили в ООН, о намерении участвовать в мероприятии лично сообщили по меньшей мере главы 83 государств. Двадцать шесть лидеров планируют прислать свои видеовыступления. Кроме того, ожидается личное присутствие одного вице-президента и минимум 43 глав правительств и 23 министров иностранных дел.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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