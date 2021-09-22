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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/onlayn-golosovanie-1751288808.html
Песков прокомментировал решение об аудите итогов ДЭГ в Москве
Песков прокомментировал решение об аудите итогов ДЭГ в Москве - РИА Новости, 22.09.2021
Песков прокомментировал решение об аудите итогов ДЭГ в Москве
В Кремле считают аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:41
2021-09-22T14:06
выборы в государственную думу
политика
москва
дмитрий песков
геннадий зюганов
алексей венедиктов (журналист)
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это некая проверка. Она не то что не подрывает - она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация собственно абсолютной прозрачности", - сказал он журналистам.Решения по результатам аудита итогов онлайн-голосования на выборах в Москве полностью находятся в ведении Центризбиркома, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кремль никак не должен поступать, потому что это не прерогатива Кремля. Это вопрос целиком и полностью Центризбиркома", - заявил он, отвечая на вопрос о том, как должен поступить Кремль, если подтвердятся или не подтвердятся подозрения относительно точности голосования в Москве на платформе дистанционного электронного голосования.Песков отметил, что в обоих случаях решение принимает Центризбирком – отменяет где-то итоги голосования или не отменяет, может потребовать пересчет по суду, признать недействительными.Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, о чем в среду рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчёте в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идёт. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен.Ранее о недоверии результатам ДЭГ заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляло 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, москва, дмитрий песков, геннадий зюганов, алексей венедиктов (журналист), единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия
13:41 22.09.2021 (обновлено: 14:06 22.09.2021)
 
Песков прокомментировал решение об аудите итогов ДЭГ в Москве

Песков: аудит итогов онлайн-голосования в Москве — демонстрация прозрачности выборов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это некая проверка. Она не то что не подрывает - она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация собственно абсолютной прозрачности", - сказал он журналистам.
"Электронное голосование надежно, удобно, быстро. Исходим из этого", - отметил Песков. Он добавил, что речь идет о цифровых алгоритмах, применении распределенного регистра. "Ну наверное, какой-то аудит потребуется. Просто чтобы продемонстрировать, что система работает абсолютно безупречно", - сказал Песков.
Решения по результатам аудита итогов онлайн-голосования на выборах в Москве полностью находятся в ведении Центризбиркома, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 11:32Выборы в Государственную думу
Эксперты смогут убедиться в корректности итогов ДЭГ в Москве при сверке
"Кремль никак не должен поступать, потому что это не прерогатива Кремля. Это вопрос целиком и полностью Центризбиркома", - заявил он, отвечая на вопрос о том, как должен поступить Кремль, если подтвердятся или не подтвердятся подозрения относительно точности голосования в Москве на платформе дистанционного электронного голосования.
Песков отметил, что в обоих случаях решение принимает Центризбирком – отменяет где-то итоги голосования или не отменяет, может потребовать пересчет по суду, признать недействительными.
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Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, о чем в среду рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчёте в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идёт. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен.
Ранее о недоверии результатам ДЭГ заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляло 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваДмитрий ПесковГеннадий ЗюгановАлексей Венедиктов (журналист)Единая РоссияГосдума РФКПРФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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