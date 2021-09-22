https://ria.ru/20210922/onlayn-golosovanie-1751288808.html

Песков прокомментировал решение об аудите итогов ДЭГ в Москве

Песков прокомментировал решение об аудите итогов ДЭГ в Москве - РИА Новости, 22.09.2021

Песков прокомментировал решение об аудите итогов ДЭГ в Москве

В Кремле считают аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:41

2021-09-22T13:41

2021-09-22T14:06

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политика

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле считают аудит итогов онлайн-голосования на выборах в Москве демонстрацией абсолютной прозрачности и безупречности выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это некая проверка. Она не то что не подрывает - она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация собственно абсолютной прозрачности", - сказал он журналистам.Решения по результатам аудита итогов онлайн-голосования на выборах в Москве полностью находятся в ведении Центризбиркома, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кремль никак не должен поступать, потому что это не прерогатива Кремля. Это вопрос целиком и полностью Центризбиркома", - заявил он, отвечая на вопрос о том, как должен поступить Кремль, если подтвердятся или не подтвердятся подозрения относительно точности голосования в Москве на платформе дистанционного электронного голосования.Песков отметил, что в обоих случаях решение принимает Центризбирком – отменяет где-то итоги голосования или не отменяет, может потребовать пересчет по суду, признать недействительными.Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, о чем в среду рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчёте в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идёт. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен.Ранее о недоверии результатам ДЭГ заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляло 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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политика, москва, дмитрий песков, геннадий зюганов, алексей венедиктов (журналист), единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия