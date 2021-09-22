https://ria.ru/20210922/nato-1751343906.html
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса - РИА Новости, 23.09.2021
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса
НАТО пересмотрит свою стратегию после заключения альянса AUKUS (Австралия — Великобритания — США) и последовавшего разрыва многомиллиардного оборонного... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-22T17:38
2021-09-22T17:38
2021-09-23T01:36
в мире
сша
мид франции
нато
флоранс парли
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ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. НАТО пересмотрит свою стратегию после заключения альянса AUKUS (Австралия — Великобритания — США) и последовавшего разрыва многомиллиардного оборонного контракта между Канберрой и Парижем, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на заседании сената.По словам министра, это позволит прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде и усилить оборону Европы."Быть союзниками — это не значит быть заложниками интересов другой страны", — добавила Парли.Она также уточнила, что 30 августа в формате "2+2" прошла встреча глав МИД и Минобороны Франции и Австралии, участники которой "подтвердили большую важность этого контракта по подлодкам". Говоря о разрыве соглашения, Парли подчеркнула, что речь идет о подрыве доверия и двуличии.Сенаторы прерывали выступление министра обороны неодобрительными возгласами.Как заявлял глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, кризис в отношениях с США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, но не приведет к выходу из Атлантического альянса.В середине сентября стало известно, что Великобритания, США и Австралия договорились о партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS, которое "будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе".После этого Австралия объявила о выходе из соглашения по постройке 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group. Его общую стоимость оценивали в 56 миллиардов евро и называли контрактом века.Ле Дриан назвал решение Канберры "ударом в спину" и заявил, что он "находится в гневе". Париж ждет пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.Госсекретарь французского МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после этого инцидента.
https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html
https://ria.ru/20210922/aukus-1751244243.html
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в мире, сша, мид франции, нато, флоранс парли
17:38 22.09.2021 (обновлено: 01:36 23.09.2021)
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса
Министр обороны Франции Парли: партнеры по НАТО согласились пересмотреть концепцию альянса
ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. НАТО
пересмотрит свою стратегию после заключения альянса AUKUS (Австралия
— Великобритания
— США
) и последовавшего разрыва многомиллиардного оборонного контракта между Канберрой
и Парижем
, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли
на заседании сената.
"Причина существования НАТО — трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ пересмотреть стратегическую концепцию альянса", — пояснила она.
По словам министра, это позволит прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде
и усилить оборону Европы
.
"Быть союзниками — это не значит быть заложниками интересов другой страны", — добавила Парли.
Она также уточнила, что 30 августа в формате "2+2" прошла встреча глав МИД и Минобороны Франции
и Австралии, участники которой "подтвердили большую важность этого контракта по подлодкам". Говоря о разрыве соглашения, Парли подчеркнула, что речь идет о подрыве доверия и двуличии.
Сенаторы прерывали выступление министра обороны неодобрительными возгласами.
Как заявлял глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
, кризис в отношениях с США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, но не приведет к выходу из Атлантического альянса.
В середине сентября стало известно, что Великобритания, США и Австралия договорились о партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS, которое "будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе".
После этого Австралия объявила о выходе из соглашения по постройке 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group. Его общую стоимость оценивали в 56 миллиардов евро и называли контрактом века.
Ле Дриан назвал решение Канберры "ударом в спину" и заявил, что он "находится в гневе". Париж ждет пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
Госсекретарь французского МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после этого инцидента.