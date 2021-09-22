https://ria.ru/20210922/nato-1751343906.html

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса - РИА Новости, 23.09.2021

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса

НАТО пересмотрит свою стратегию после заключения альянса AUKUS (Австралия — Великобритания — США) и последовавшего разрыва многомиллиардного оборонного... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-22T17:38

2021-09-22T17:38

2021-09-23T01:36

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нато

флоранс парли

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ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. НАТО пересмотрит свою стратегию после заключения альянса AUKUS (Австралия — Великобритания — США) и последовавшего разрыва многомиллиардного оборонного контракта между Канберрой и Парижем, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на заседании сената.По словам министра, это позволит прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде и усилить оборону Европы."Быть союзниками — это не значит быть заложниками интересов другой страны", — добавила Парли.Она также уточнила, что 30 августа в формате "2+2" прошла встреча глав МИД и Минобороны Франции и Австралии, участники которой "подтвердили большую важность этого контракта по подлодкам". Говоря о разрыве соглашения, Парли подчеркнула, что речь идет о подрыве доверия и двуличии.Сенаторы прерывали выступление министра обороны неодобрительными возгласами.Как заявлял глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, кризис в отношениях с США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, но не приведет к выходу из Атлантического альянса.В середине сентября стало известно, что Великобритания, США и Австралия договорились о партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS, которое "будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе".После этого Австралия объявила о выходе из соглашения по постройке 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group. Его общую стоимость оценивали в 56 миллиардов евро и называли контрактом века.Ле Дриан назвал решение Канберры "ударом в спину" и заявил, что он "находится в гневе". Париж ждет пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.Госсекретарь французского МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после этого инцидента.

https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html

https://ria.ru/20210922/aukus-1751244243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, мид франции‎, нато, флоранс парли