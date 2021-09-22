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Министр обороны Франции заявила об отсутствии политического диалога в НАТО
Министр обороны Франции заявила об отсутствии политического диалога в НАТО - РИА Новости, 22.09.2021
Министр обороны Франции заявила об отсутствии политического диалога в НАТО
Поведение США в ситуации с подлодками - новая иллюстрация того, что политического диалога в НАТО нет, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:49
2021-09-22T16:49
2021-09-22T17:05
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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Поведение США в ситуации с подлодками - новая иллюстрация того, что политического диалога в НАТО нет, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли."Поведение США в ситуации с программой подлодок - эта новая иллюстрация того, что мы констатируем уже месяцы - это то, что политического диалога не существует внутри атлантического альянса", - сказала Парли на заседании сената Франции.Австралия ранее заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
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в мире, сша, франция, нато
16:49 22.09.2021 (обновлено: 17:05 22.09.2021)
Министр обороны Франции заявила об отсутствии политического диалога в НАТО
Министр обороны Франции Парли заявила об отсутствии политического диалога в НАТО