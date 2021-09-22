https://ria.ru/20210922/nabiullina-1751297360.html

Набиуллина видит риск для России сместиться к периферии мировой экономики

Набиуллина видит риск для России сместиться к периферии мировой экономики - РИА Новости, 22.09.2021

Набиуллина видит риск для России сместиться к периферии мировой экономики

Российская экономика имеет большое количество негативно влияющих на окружающую среду предприятий, при этом инвесторы и кредиторы все больше принимают во... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T14:16

2021-09-22T14:16

2021-09-22T14:16

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская экономика имеет большое количество негативно влияющих на окружающую среду предприятий, при этом инвесторы и кредиторы все больше принимают во внимание уровень экологичности компаний, поэтому для страны есть риск потери конкурентного преимущества и смещения к периферии мировой экономики, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Ранее в среду председатель Банка России заявила, что климатические риски все сильнее влияют на российскую экономику, при этом в прошлом веке Россия действовала почти без оглядки на энергозатраты, поэтому энергопереход для нее будет непростым."Одновременно характер нашей экономики связан и с большим количеством так называемых коричневых предприятий. Важно здесь не отстать, потому что в мире, где уровень экологичности предприятий станет скоро одним из основных факторов при принятии решений инвесторов, куда инвестировать, при принятии решений кредиторами, кому давать кредиты, мы просто потеряем конкурентные преимущества, если вовремя этой темой не займемся, и сместимся к периферии мировой экономики", - сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.Энергопереход - мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией - снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.Набиуллина на прошлой неделе заявила, что энергопереход российской экономики является сверхамбициозной задачей и потребует большой системной работы властей, а также активной и ответственной позиции банков и бизнеса, однако такая трансформация может стать новой точкой роста для банковской системы.

https://ria.ru/20210921/ekonomika-1751151755.html

https://ria.ru/20210920/belousov-1751027534.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия