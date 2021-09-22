Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210922/nabiullina-1751297360.html
Набиуллина видит риск для России сместиться к периферии мировой экономики
Набиуллина видит риск для России сместиться к периферии мировой экономики - РИА Новости, 22.09.2021
Набиуллина видит риск для России сместиться к периферии мировой экономики
Российская экономика имеет большое количество негативно влияющих на окружающую среду предприятий, при этом инвесторы и кредиторы все больше принимают во... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:16
2021-09-22T14:16
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742611313_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_7d25678ffaa9664c23f65b134c807896.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская экономика имеет большое количество негативно влияющих на окружающую среду предприятий, при этом инвесторы и кредиторы все больше принимают во внимание уровень экологичности компаний, поэтому для страны есть риск потери конкурентного преимущества и смещения к периферии мировой экономики, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Ранее в среду председатель Банка России заявила, что климатические риски все сильнее влияют на российскую экономику, при этом в прошлом веке Россия действовала почти без оглядки на энергозатраты, поэтому энергопереход для нее будет непростым."Одновременно характер нашей экономики связан и с большим количеством так называемых коричневых предприятий. Важно здесь не отстать, потому что в мире, где уровень экологичности предприятий станет скоро одним из основных факторов при принятии решений инвесторов, куда инвестировать, при принятии решений кредиторами, кому давать кредиты, мы просто потеряем конкурентные преимущества, если вовремя этой темой не займемся, и сместимся к периферии мировой экономики", - сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.Энергопереход - мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией - снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.Набиуллина на прошлой неделе заявила, что энергопереход российской экономики является сверхамбициозной задачей и потребует большой системной работы властей, а также активной и ответственной позиции банков и бизнеса, однако такая трансформация может стать новой точкой роста для банковской системы.
https://ria.ru/20210921/ekonomika-1751151755.html
https://ria.ru/20210920/belousov-1751027534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742611313_172:0:989:613_1920x0_80_0_0_541fb7b34b2c3ab20e54e0c38f645923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
14:16 22.09.2021
 
Набиуллина видит риск для России сместиться к периферии мировой экономики

Глава ЦБ Набиуллина видит риск для России сместиться к периферии мировой экономики

© Фото : Банк РоссииПресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : Банк России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российская экономика имеет большое количество негативно влияющих на окружающую среду предприятий, при этом инвесторы и кредиторы все больше принимают во внимание уровень экологичности компаний, поэтому для страны есть риск потери конкурентного преимущества и смещения к периферии мировой экономики, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее в среду председатель Банка России заявила, что климатические риски все сильнее влияют на российскую экономику, при этом в прошлом веке Россия действовала почти без оглядки на энергозатраты, поэтому энергопереход для нее будет непростым.
Министр экономического развития Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 15:38
Глава Минэкономразвития назвал условия достижения роста экономики на 3%
"Одновременно характер нашей экономики связан и с большим количеством так называемых коричневых предприятий. Важно здесь не отстать, потому что в мире, где уровень экологичности предприятий станет скоро одним из основных факторов при принятии решений инвесторов, куда инвестировать, при принятии решений кредиторами, кому давать кредиты, мы просто потеряем конкурентные преимущества, если вовремя этой темой не займемся, и сместимся к периферии мировой экономики", - сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
Энергопереход - мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией - снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.
Набиуллина на прошлой неделе заявила, что энергопереход российской экономики является сверхамбициозной задачей и потребует большой системной работы властей, а также активной и ответственной позиции банков и бизнеса, однако такая трансформация может стать новой точкой роста для банковской системы.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 18:26
Белоусов сравнил энергопереход с промышленными революциями
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния