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В Минтруде назвали размер МРОТ в 2022 году
В Минтруде назвали размер МРОТ в 2022 году - РИА Новости, 22.09.2021
В Минтруде назвали размер МРОТ в 2022 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T07:52
2021-09-22T16:05
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.Министр отметил, что в нескольких отраслях произошел рост заработных плат. Это, в свою очередь, приводит к увеличению медианной зарплаты и, следовательно, повышению МРОТ.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42 процента от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже. Читайте полный текст интервью Антона Котякова &gt;&gt;
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), антон котяков, россия
07:52 22.09.2021 (обновлено: 16:05 22.09.2021)
 
В Минтруде назвали размер МРОТ в 2022 году

Глава Минтруда Котяков: МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.

"Это плюс 6,4 процента к уровню 2021 года", — уточнил он.

Министр отметил, что в нескольких отраслях произошел рост заработных плат. Это, в свою очередь, приводит к увеличению медианной зарплаты и, следовательно, повышению МРОТ.
В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42 процента от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже.
Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
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Мишустин анонсировал рост зарплат за счет повышения МРОТ
 
ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Антон КотяковРоссия
 
 
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