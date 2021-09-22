https://ria.ru/20210922/mrot-1751233011.html

В Минтруде назвали размер МРОТ в 2022 году

В Минтруде назвали размер МРОТ в 2022 году - РИА Новости, 22.09.2021

В Минтруде назвали размер МРОТ в 2022 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T07:52

2021-09-22T07:52

2021-09-22T16:05

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.Министр отметил, что в нескольких отраслях произошел рост заработных плат. Это, в свою очередь, приводит к увеличению медианной зарплаты и, следовательно, повышению МРОТ.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42 процента от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже. Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>

https://ria.ru/20210921/zarplaty-1751142280.html

россия

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), антон котяков, россия