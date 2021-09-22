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https://ria.ru/20210922/milliardery-1751234047.html
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2020 год
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2020 год - РИА Новости, 22.09.2021
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2020 год
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, больше всех заработавших на продаже активов и дивидендах. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:17
2021-09-22T10:48
экономика
роман абрамович
forbes
алексей мордашов
виктор рашников
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, больше всех заработавших на продаже активов и дивидендах."В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, здесь мы оцениваем реальные, живые деньги", — поясняет издание.Всего в рейтинг вошли десять миллиардеров, а их общий доход за 2020 год составил 10,7 миллиарда долларов — почти на 30 процентов меньше, чем годом ранее.На первом месте расположился Алексей Мордашов — дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов. Это меньше, чем у лидера прошлогоднего рейтинга Андрея Андреева, который получил за долю в холдинге MagicLab 2,25 миллиарда.Одним из новичков этого года стал Геннадий Тимченко, вышедший из капитала подрядчика "Стройтранснефтегаз". Кроме него, в рейтинге еще три новых миллиардера — Алишер Усманов, Виктор Рашников и Андрей Скоч, получившие доходы за счет дивидендов. Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем остались Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов.Как уточняет Forbes, оценка дохода — это сумма проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021-го. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент их совершения, продажа личного имущества не учитывалась.
https://ria.ru/20210825/reyting-1747137119.html
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экономика, роман абрамович, forbes, алексей мордашов, виктор рашников, россия
08:17 22.09.2021 (обновлено: 10:48 22.09.2021)
 
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2020 год

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2020 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, больше всех заработавших на продаже активов и дивидендах.
"В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, здесь мы оцениваем реальные, живые деньги", — поясняет издание.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 09:07
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
Всего в рейтинг вошли десять миллиардеров, а их общий доход за 2020 год составил 10,7 миллиарда долларов — почти на 30 процентов меньше, чем годом ранее.
На первом месте расположился Алексей Мордашов — дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов. Это меньше, чем у лидера прошлогоднего рейтинга Андрея Андреева, который получил за долю в холдинге MagicLab 2,25 миллиарда.
Одним из новичков этого года стал Геннадий Тимченко, вышедший из капитала подрядчика "Стройтранснефтегаз". Кроме него, в рейтинге еще три новых миллиардера — Алишер Усманов, Виктор Рашников и Андрей Скоч, получившие доходы за счет дивидендов. Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем остались Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов.
Как уточняет Forbes, оценка дохода — это сумма проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021-го. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент их совершения, продажа личного имущества не учитывалась.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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ЭкономикаРоман АбрамовичForbesАлексей МордашовВиктор РашниковРоссия
 
 
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