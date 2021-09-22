08:17 22.09.2021 (обновлено: 10:48 22.09.2021)
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2020 год
Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2020 года
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, больше всех заработавших на продаже активов и дивидендах.
"В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, здесь мы оцениваем реальные, живые деньги", — поясняет издание.
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Всего в рейтинг вошли десять миллиардеров, а их общий доход за 2020 год составил 10,7 миллиарда долларов — почти на 30 процентов меньше, чем годом ранее.
На первом месте расположился Алексей Мордашов — дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов. Это меньше, чем у лидера прошлогоднего рейтинга Андрея Андреева, который получил за долю в холдинге MagicLab 2,25 миллиарда.
Одним из новичков этого года стал Геннадий Тимченко, вышедший из капитала подрядчика "Стройтранснефтегаз". Кроме него, в рейтинге еще три новых миллиардера — Алишер Усманов, Виктор Рашников и Андрей Скоч, получившие доходы за счет дивидендов. Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем остались Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов.
Как уточняет Forbes, оценка дохода — это сумма проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021-го. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент их совершения, продажа личного имущества не учитывалась.