Производитель мебели из Ленобласти планирует выход на экспорт
© Фото : правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Арбор Нова" Арсен Мушегянц во время подписания соглашения о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации производства мебельных деталей
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Производитель деревянных мебельных комплектующих в Гатчинском районе Ленинградской области расширит производство на своей действующей площадке в деревне Куровицы Сиверского городского поселения и планирует выход на экспорт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Объем инвестиций составит 200 миллионов рублей. Планируется увеличить производственные площади более чем на 4 тысячи квадратных метров, оптимизировать технологические цепочки, автоматизировать ряд производственных процессов, организовать серийные заказы для крупных производителей мебели, а также производить продукцию на склад для интернет-торговли и экспорта. В целом, за счет инвестиций в модернизацию компания планирует увеличить выручку на 40-50%, создать 35 новых рабочих мест и заявить продукцию на международном рынке.
6 сентября, 16:32Ленинградская область"Школа фермеров" появится в Ленобласти
"Инвестиции в развитие производства мебельных деталей подтверждает тот факт, что наши предприятия этой отрасли восстановились после непростого года, когда отмечалось снижение спроса на мебель. Сегодня предприятие готово не только к расширению, но и к выходу на экспорт. Наш областной завод работает с крупными производителями мебели в России, и зарекомендовал себя как надежный партнер, ведь здесь важная каждая деталь", – сказал глава региона.