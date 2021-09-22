https://ria.ru/20210922/mebel-1751333512.html

Производитель мебели из Ленобласти планирует выход на экспорт

Производитель мебели из Ленобласти планирует выход на экспорт - РИА Новости, 22.09.2021

Производитель мебели из Ленобласти планирует выход на экспорт

Производитель деревянных мебельных комплектующих в Гатчинском районе Ленинградской области расширит производство на своей действующей площадке в деревне... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:58

2021-09-22T16:58

2021-09-22T16:58

ленинградская область

гатчинский район

ленинградская область

россия

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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Производитель деревянных мебельных комплектующих в Гатчинском районе Ленинградской области расширит производство на своей действующей площадке в деревне Куровицы Сиверского городского поселения и планирует выход на экспорт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Объем инвестиций составит 200 миллионов рублей. Планируется увеличить производственные площади более чем на 4 тысячи квадратных метров, оптимизировать технологические цепочки, автоматизировать ряд производственных процессов, организовать серийные заказы для крупных производителей мебели, а также производить продукцию на склад для интернет-торговли и экспорта. В целом, за счет инвестиций в модернизацию компания планирует увеличить выручку на 40-50%, создать 35 новых рабочих мест и заявить продукцию на международном рынке."Инвестиции в развитие производства мебельных деталей подтверждает тот факт, что наши предприятия этой отрасли восстановились после непростого года, когда отмечалось снижение спроса на мебель. Сегодня предприятие готово не только к расширению, но и к выходу на экспорт. Наш областной завод работает с крупными производителями мебели в России, и зарекомендовал себя как надежный партнер, ведь здесь важная каждая деталь", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20210906/fermery-1748893349.html

гатчинский район

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гатчинский район, ленинградская область, россия