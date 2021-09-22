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Ленинградская область
https://ria.ru/20210922/mebel-1751333512.html
Производитель мебели из Ленобласти планирует выход на экспорт
Производитель мебели из Ленобласти планирует выход на экспорт - РИА Новости, 22.09.2021
Производитель мебели из Ленобласти планирует выход на экспорт
Производитель деревянных мебельных комплектующих в Гатчинском районе Ленинградской области расширит производство на своей действующей площадке в деревне... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T16:58
2021-09-22T16:58
ленинградская область
гатчинский район
ленинградская область
россия
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Производитель деревянных мебельных комплектующих в Гатчинском районе Ленинградской области расширит производство на своей действующей площадке в деревне Куровицы Сиверского городского поселения и планирует выход на экспорт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Объем инвестиций составит 200 миллионов рублей. Планируется увеличить производственные площади более чем на 4 тысячи квадратных метров, оптимизировать технологические цепочки, автоматизировать ряд производственных процессов, организовать серийные заказы для крупных производителей мебели, а также производить продукцию на склад для интернет-торговли и экспорта. В целом, за счет инвестиций в модернизацию компания планирует увеличить выручку на 40-50%, создать 35 новых рабочих мест и заявить продукцию на международном рынке."Инвестиции в развитие производства мебельных деталей подтверждает тот факт, что наши предприятия этой отрасли восстановились после непростого года, когда отмечалось снижение спроса на мебель. Сегодня предприятие готово не только к расширению, но и к выходу на экспорт. Наш областной завод работает с крупными производителями мебели в России, и зарекомендовал себя как надежный партнер, ведь здесь важная каждая деталь", – сказал глава региона.
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гатчинский район, ленинградская область, россия
16:58 22.09.2021
 

Производитель мебели из Ленобласти планирует выход на экспорт

© Фото : правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Арбор Нова" Арсен Мушегянц во время подписания соглашения о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации производства мебельных деталей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО Арбор Нова Арсен Мушегянц во время подписания соглашения о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации производства мебельных деталей - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Производитель деревянных мебельных комплектующих в Гатчинском районе Ленинградской области расширит производство на своей действующей площадке в деревне Куровицы Сиверского городского поселения и планирует выход на экспорт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Объем инвестиций составит 200 миллионов рублей. Планируется увеличить производственные площади более чем на 4 тысячи квадратных метров, оптимизировать технологические цепочки, автоматизировать ряд производственных процессов, организовать серийные заказы для крупных производителей мебели, а также производить продукцию на склад для интернет-торговли и экспорта. В целом, за счет инвестиций в модернизацию компания планирует увеличить выручку на 40-50%, создать 35 новых рабочих мест и заявить продукцию на международном рынке.
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"Инвестиции в развитие производства мебельных деталей подтверждает тот факт, что наши предприятия этой отрасли восстановились после непростого года, когда отмечалось снижение спроса на мебель. Сегодня предприятие готово не только к расширению, но и к выходу на экспорт. Наш областной завод работает с крупными производителями мебели в России, и зарекомендовал себя как надежный партнер, ведь здесь важная каждая деталь", – сказал глава региона.
 
Ленинградская областьГатчинский районЛенинградская областьРоссия
 
 
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