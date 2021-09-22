https://ria.ru/20210922/lokdaun-1751310728.html

Оснований для введения локдауна в России нет, заявила Матвиенко

Оснований для введения локдауна в России нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.09.2021

Оснований для введения локдауна в России нет, заявила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пока нет никаких оснований для введения в России локдауна или других жестких мер из-за пандемии... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:19

2021-09-22T15:19

2021-09-22T16:01

распространение коронавируса

валентина матвиенко

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пока нет никаких оснований для введения в России локдауна или других жестких мер из-за пандемии коронавируса.Тем не менее, подчеркнула она, не следует расслабляться. За минувшие сутки в России выявили 19 706 новых случаев COVID-19, умерли 817 человек, более 16 тысяч выписались после лечения. Общее число заразившихся коронавирусом превысило 7,33 миллиона, более 200 тысяч пациентов спасти не удалось.Специалисты не исключают возможности четвертой волны коронавируса, но пока, по их мнению, говорить об этом рано.

https://ria.ru/20210915/lokdaun-1750143402.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии