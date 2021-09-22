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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210922/lokdaun-1751310728.html
Оснований для введения локдауна в России нет, заявила Матвиенко
Оснований для введения локдауна в России нет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 22.09.2021
Оснований для введения локдауна в России нет, заявила Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пока нет никаких оснований для введения в России локдауна или других жестких мер из-за пандемии... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:19
2021-09-22T16:01
распространение коронавируса
валентина матвиенко
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пока нет никаких оснований для введения в России локдауна или других жестких мер из-за пандемии коронавируса.Тем не менее, подчеркнула она, не следует расслабляться. За минувшие сутки в России выявили 19 706 новых случаев COVID-19, умерли 817 человек, более 16 тысяч выписались после лечения. Общее число заразившихся коронавирусом превысило 7,33 миллиона, более 200 тысяч пациентов спасти не удалось.Специалисты не исключают возможности четвертой волны коронавируса, но пока, по их мнению, говорить об этом рано.
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валентина матвиенко, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:19 22.09.2021 (обновлено: 16:01 22.09.2021)
 
Оснований для введения локдауна в России нет, заявила Матвиенко

Матвиенко: оснований для введения локдауна или других жестких мер в России пока нет

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пока нет никаких оснований для введения в России локдауна или других жестких мер из-за пандемии коронавируса.
Тем не менее, подчеркнула она, не следует расслабляться.
"Те меры предосторожности — и маски, и перчатки, и соблюдение дистанции, и ограничения массовых мероприятий — пока это должно сохраняться, но избирательно", — заключила Матвиенко.
За минувшие сутки в России выявили 19 706 новых случаев COVID-19, умерли 817 человек, более 16 тысяч выписались после лечения. Общее число заразившихся коронавирусом превысило 7,33 миллиона, более 200 тысяч пациентов спасти не удалось.
Специалисты не исключают возможности четвертой волны коронавируса, но пока, по их мнению, говорить об этом рано.
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