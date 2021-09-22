https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

"Крым — это Украина". Что кроется за громкими заявлениями Эрдогана

"Крым — это Украина". Что кроется за громкими заявлениями Эрдогана - РИА Новости, 22.09.2021

"Крым — это Украина". Что кроется за громкими заявлениями Эрдогана

Турция никогда не признает Крым российским и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Более того, Анкара считает незаконными выборы в... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:49

2021-09-22T16:49

2021-09-22T17:34

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Турция никогда не признает Крым российским и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. Более того, Анкара считает незаконными выборы в Госдуму, состоявшиеся на полуострове. Эти резкие высказывания прозвучали в преддверии встречи Владимир Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Зачем "стратегический партнер" идет на обострение, разбиралось РИА Новости.Встали за крымских татарНа открывшейся в Нью-Йорке 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган произнес привычные слова об "аннексии" полуострова. Он это делает не первый раз.Каждый год 16 марта — в день, когда на полуострове в 2014 году состоялся референдум о возвращении в Россию, — турецкий МИД публикует официальную позицию: это "аннексия", и ее не признают.Анкара к тому же говорит о притеснении крымских татар — в Турции у них большая диаспора.Это все понятно, а вот с выборами получилось неожиданно. В прошлом году на полуострове тоже голосовали, и никто в Турции на это не обращал внимания. Теперь почему-то не промолчали. "Выборы в Крыму не имеют юридической силы для Анкары. Мы стоим на том, что Крым — это Украина", — подчеркивает турецкий МИД.Украино-турецкое братствоКрымский вопрос затронули и на личной встрече Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Украинский лидер поблагодарил турецкого коллегу за твердость и последовательность. И сообщил, что в СБУ возбудили уголовное дело "по факту незаконного голосования" на полуострове.Это уже пятая их встреча. Апрельскую в Киеве Эрдоган начал с лозунга "Слава Украине". Видео стало вирусным в интернете. На украино-турецких саммитах каждый раз обязательно вспоминают об "аннексии" и правах крымских татар.Поддерживает Анкара и стремление Киева в НАТО. У самого турецкого лидера отношения с Североатлантическим альянсом в последние годы не ладились, но приход Джо Байдена все изменил. Турция и США договорились расширить военное сотрудничество в Черном море и не скрывали, что это нужно для сдерживания России.Украина важна для Эрдогана и как покупатель турецких беспилотников Bayraktar. Идут переговоры о возможном совместном производстве.Анкара поставляет Киеву продукцию машиностроения, химической и легкой промышленности. Покупает ископаемое или растительное сырье и первичные полуфабрикаты. На чугунные чушки, зерно и семена подсолнечника приходится 70 процентов импорта. С 2018-го по 2020-й товарооборот между странами вырос с четырех до пяти миллиардов долларов.Турция в числе первых поддержала "Крымскую платформу". И на этой переговорной площадке Эрдоган вновь повторил: он не признает принадлежность полуострова России.Черноморский союзникПока президенты Украины и Турции обменивались любезностями и обещали расширить торговые и культурные связи, последовала реакция российского МИД."Москва сделает выводы после заявления турецких властей. Но развитию двусторонних отношений такие высказывания явно не идут на пользу. Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью России, прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", — сказала Мария Захарова.А в Кремле не оставили без внимания отказ Турции признавать итоги парламентских выборов в Крыму. "Мы сожалеем в связи с такой позицией, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Напомнили в Москве и о том, что на 29 сентября запланировала встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Одна из тем предстоящих переговоров — закупка второго полка зенитных ракетных систем С-400.Турция не отказалась от российских вооружений, несмотря на давление и даже санкции Запада. Смягчить риторику пришлось не Анкаре, а НАТО. В альянсе признали, что сохранить дружбу с Турцией — главным союзником на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе — важнее.Москва и Анкара координируют и урегулирование конфликта в Сирии. Страна по-прежнему разделена на зоны, которые контролируют российские и турецкие военные. Несколько раз Эрдоган призывал Путина заняться и ливийской проблемой.Товарооборот между Россией и Турцией по итогам 2020-го — 20 миллиардов долларов. В Анкаре рассчитывает поднять этот показатель до 30-ти уже в этом году.Торг по Сирии"Не следует переоценивать высказывание турецкого МИД. Комментарий о непризнании парламентских выборов в Крыму был ответом на соответствующий вопрос. Скорее всего, его задала украинская сторона, наиболее болезненно воспринявшая голосование на полуострове. Уверен, что в Москве это тоже понимают", — объясняет РИА Новости специалист по Турции Яшар Ниязбаев.Он признает, что такие заявления кажутся неуместными. Тем более перед встречей в Сочи. И не исключает, что в этом есть элемент торга, связанный с сирийским урегулированием."Возможно, Эрдоган пытается получить уступки по Идлибу. Эта сирийская территория входит в подконтрольную Анкаре зону деэскалации. Россия настаивает на выводе оттуда турецких военных, но Эрдоган противится", — рассуждает Ниязбаев.Политолог полагает, что Анкара не признает Крым российским не только из дружбы с Украиной. "Позиция Турции по правовому статусу полуострова обусловлена историческими и внутриполитическими причинами. В стране большая крымско-татарская диаспора, которая выступала против вхождения Крыма в состав России. Аналогично настроен и националистический электорат, а это главные избиратели Эрдогана", — отмечает эксперт.При этом, делая очередные громкие заявления по Крыму, в Анкаре традиционно умалчивают о ситуации с Северным Кипром, на признании независимости которого Турция настаивает уже много лет. Сигнал ЗападуПроживающий в Анкаре специалист по российско-турецким отношениям Тимур Ахметов согласен, что высказывания по Крыму — это попытка выторговать уступки по Сирии. Но прежде всего политолог видит в этом позитивный сигнал Эрдогана Западу."Турецкий лидер старается возобновить сотрудничество. Непризнание Крыма — неплохая возможность показать, что Эрдоган на стороне Европы и Америки. Генассамблея ООН в Нью-Йорке хорошая для этого площадка", — говорит Ахметов.Он напоминает, что недавно Анкара пыталась выступить посредником и в афганском конфликте. Турецкие военные обещали взять под охрану аэропорт Кабула. "Это тоже демонстрация того, как Эрдоган дорожит дружбой с Западом", — поясняет эксперт.Политологи сходятся в том, что жесткая риторика Анкары по статусу Крыма не угрожает российско-турецким отношениям. Слишком много у стран точек для приложения совместных усилий.

https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

https://ria.ru/20210428/siriya-1730021840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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