https://ria.ru/20210922/krym-1751255549.html

Крымские татары призвали Эрдогана не наступать на одни и те же грабли

Крымские татары призвали Эрдогана не наступать на одни и те же грабли - РИА Новости, 22.09.2021

Крымские татары призвали Эрдогана не наступать на одни и те же грабли

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что отказ турецкого руководства признать российский статус Крыма... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:05

2021-09-22T11:05

2021-09-22T11:05

в мире

реджеп тайип эрдоган

оон

республика крым

генеральная ассамблея оон

эйваз умеров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751240821_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47cf8752dbc1084bc7e4aeb1917067ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что отказ турецкого руководства признать российский статус Крыма является глубокой геополитической ошибкой, и призвал турецкую сторону не наступать на одни и те же грабли.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.По его мнению, признание Турцией российского статуса Крыма придало бы новый виток развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества в российско-турецких отношениях. "Но пока, к сожалению, власти Турции не хотят слышать крымчан, и в том числе крымских татар, интересы которых якобы так рьяно пытаются защищать", - подчеркнул Умеров.Он призвал турецкие власти прекратить спекулировать на теме Крыма, а лучше направить в регион свою официальную делегацию, чтобы самим убедиться как живут крымчане. "Уверен, что после такого визита Турции не останется иного варианта, как незамедлительное признание Крыма российским", - подчеркнул Умеров.

https://ria.ru/20210922/krym-1751237460.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, реджеп тайип эрдоган, оон, республика крым, генеральная ассамблея оон, эйваз умеров, россия