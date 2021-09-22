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Крымские татары призвали Эрдогана не наступать на одни и те же грабли
Крымские татары призвали Эрдогана не наступать на одни и те же грабли - РИА Новости, 22.09.2021
Крымские татары призвали Эрдогана не наступать на одни и те же грабли
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что отказ турецкого руководства признать российский статус Крыма... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:05
2021-09-22T11:05
в мире
реджеп тайип эрдоган
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эйваз умеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что отказ турецкого руководства признать российский статус Крыма является глубокой геополитической ошибкой, и призвал турецкую сторону не наступать на одни и те же грабли.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.По его мнению, признание Турцией российского статуса Крыма придало бы новый виток развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества в российско-турецких отношениях. "Но пока, к сожалению, власти Турции не хотят слышать крымчан, и в том числе крымских татар, интересы которых якобы так рьяно пытаются защищать", - подчеркнул Умеров.Он призвал турецкие власти прекратить спекулировать на теме Крыма, а лучше направить в регион свою официальную делегацию, чтобы самим убедиться как живут крымчане. "Уверен, что после такого визита Турции не останется иного варианта, как незамедлительное признание Крыма российским", - подчеркнул Умеров.
https://ria.ru/20210922/krym-1751237460.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, оон, республика крым, генеральная ассамблея оон, эйваз умеров, россия
11:05 22.09.2021
 
Крымские татары призвали Эрдогана не наступать на одни и те же грабли

Крымские татары после заявлений Эрдогана призвали его не наступать на одни и те же грабли

© REUTERS / PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Pool
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что отказ турецкого руководства признать российский статус Крыма является глубокой геополитической ошибкой, и призвал турецкую сторону не наступать на одни и те же грабли.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
"Власти Турции настаивают и дальше на украинской субъектности Крыма, продолжая повторять свою глубокую геополитическую ошибку. Оставив позади проблему признания Северного Кипра, руководство Турции в вопросе Крыма наступает на одни и те же грабли", - сказал РИА Новости Умеров.
По его мнению, признание Турцией российского статуса Крыма придало бы новый виток развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества в российско-турецких отношениях. "Но пока, к сожалению, власти Турции не хотят слышать крымчан, и в том числе крымских татар, интересы которых якобы так рьяно пытаются защищать", - подчеркнул Умеров.
Он призвал турецкие власти прекратить спекулировать на теме Крыма, а лучше направить в регион свою официальную делегацию, чтобы самим убедиться как живут крымчане. "Уверен, что после такого визита Турции не останется иного варианта, как незамедлительное признание Крыма российским", - подчеркнул Умеров.
Вид на грузовой корабль и Константиновский Форт с набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганООНРеспублика КрымГенеральная Ассамблея ООНЭйваз УмеровРоссия
 
 
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