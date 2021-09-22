https://ria.ru/20210922/krym-1751243685.html

Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова об "аннексии" Крыма

Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова об "аннексии" Крыма - РИА Новости, 22.09.2021

Зеленский поблагодарил Эрдогана за слова об "аннексии" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в США с президентом Турции Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за слова об "аннексии" Крыма, сообщила в среду... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:57

2021-09-22T09:57

2021-09-22T11:02

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КИЕВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в США с президентом Турции Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за слова об "аннексии" Крыма, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.Зеленский находится в США уже со вторым визитом за месяц. Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Эрдогана об "аннексии" Крыма недружественным выпадом, который может дорого обойтись турецкой стороне."Глава украинского государства поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией... Зеленский отметил стратегический характер украинского-турецких отношений и важность наращивания темпов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. В частности, были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей", - говорится в сообщении.Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку "Крымской платформы" и обсудил с ним вопрос освобождения удерживаемых в РФ крымских татар. Президенты обсудили вопрос поддержания стабильной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря. Также стороны договорились активизировать работу по завершению процесса заключения соглашения о зоне свободной торговли. "Эрдоган принял приглашение посетить наше государство для проведения десятого заседания Совета стратегического сотрудничества", - добавили в пресс-службе президента Украины.

https://ria.ru/20210922/krym-1751236699.html

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