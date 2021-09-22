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В Крыму ответили на слова Эрдогана об "аннексии" полуострова
В Крыму ответили на слова Эрдогана об "аннексии" полуострова - РИА Новости, 22.09.2021
В Крыму ответили на слова Эрдогана об "аннексии" полуострова
Анкаре могут дорого обойтись недружественные выпады в адрес Москвы, и таких примеров в истории уже немало, считает глава комитета крымского парламента по... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T07:45
2021-09-22T09:40
в мире
реджеп тайип эрдоган
севастополь
республика крым
турция
мид турции
юрий гемпель
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Анкаре могут дорого обойтись недружественные выпады в адрес Москвы, и таких примеров в истории уже немало, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Так он прокомментировал недавнее выступление турецкого лидера Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН, который заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая "аннексированный" полуостров, и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.Также в турецком МИД ранее заявили, что прошедшие в Крыму выборы не имеют юридической силы. В Кремле это назвали неприемлемым.
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республика крым
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в мире, реджеп тайип эрдоган, севастополь, республика крым, турция, мид турции, юрий гемпель, россия
07:45 22.09.2021 (обновлено: 09:40 22.09.2021)
 
В Крыму ответили на слова Эрдогана об "аннексии" полуострова

Гемпель: слова Эрдогана об "аннексии" полуострова являются недружественным выпадом

© REUTERS / PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Pool
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Анкаре могут дорого обойтись недружественные выпады в адрес Москвы, и таких примеров в истории уже немало, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так он прокомментировал недавнее выступление турецкого лидера Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН, который заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая "аннексированный" полуостров, и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
"Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живет и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар", — подчеркнул Гемпель, добавив, что Анкара "наступает на одни и те же грабли".
Также в турецком МИД ранее заявили, что прошедшие в Крыму выборы не имеют юридической силы. В Кремле это назвали неприемлемым.
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Вчера, 06:45Выборы в Государственную думу
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганСевастопольРеспублика КрымТурцияМИД ТурцииЮрий ГемпельРоссия
 
 
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