https://ria.ru/20210922/krym-1751232693.html

В Крыму ответили на слова Эрдогана об "аннексии" полуострова

В Крыму ответили на слова Эрдогана об "аннексии" полуострова - РИА Новости, 22.09.2021

В Крыму ответили на слова Эрдогана об "аннексии" полуострова

Анкаре могут дорого обойтись недружественные выпады в адрес Москвы, и таких примеров в истории уже немало, считает глава комитета крымского парламента по... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T07:45

2021-09-22T07:45

2021-09-22T09:40

в мире

реджеп тайип эрдоган

севастополь

республика крым

турция

мид турции

юрий гемпель

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Анкаре могут дорого обойтись недружественные выпады в адрес Москвы, и таких примеров в истории уже немало, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Так он прокомментировал недавнее выступление турецкого лидера Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН, который заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая "аннексированный" полуостров, и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.Также в турецком МИД ранее заявили, что прошедшие в Крыму выборы не имеют юридической силы. В Кремле это назвали неприемлемым.

https://ria.ru/20210922/krym-1751230937.html

севастополь

республика крым

турция

россия

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в мире, реджеп тайип эрдоган, севастополь, республика крым, турция, мид турции, юрий гемпель, россия