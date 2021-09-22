В Ленинградской области зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В Ленинградской области развернут 115 коек из-за роста заболеваемости COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Ленинградской области, с четверга в регионе дополнительно развернут 115 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"С 23 сентября Ленинградская область дополнительно развернет 115 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. В частности, 80 коек будет добавлено в Кировской больнице и 35 ― в Бокситогорской. Таким образом, в общей сложности в Кировске будет работать 200 коек, в Бокситогорске – 100", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Ленинградской области развернуто 1369 коек для пациентов с COVID-19 в Ленинградской областной клинической больнице, Кировской, Волховской, Тосненской, Лужской, Бокситогорской, Кингисеппской, Гатчинской, Рощинской, Всеволожской больницах и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. При этом свободно 204 койки.
"Мы снова фиксируем рост заболеваемости. Действительно надолго стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса может только массовая вакцинация. В Ленинградской области на сегодня сделали прививки чуть больше 40% взрослого населения, а для эффективной защиты всех нас необходимо минимум 60%. В регионе открыто 111 пунктов вакцинации во всех районах, вакцины доступны", - отметил глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, слова которого приводятся в сообщении.