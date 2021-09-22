https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751364967.html

В Ленинградской области зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Ленинградской области зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2021

В Ленинградской области зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Ленинградской области, с четверга в регионе дополнительно развернут 115 коек для пациентов с коронавирусом и... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:18

2021-09-22T19:18

2021-09-22T19:18

распространение коронавируса

общество

бокситогорск

кировск

ленинградская область

сосновый бор

здоровье - общество

коронавирусы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Ленинградской области, с четверга в регионе дополнительно развернут 115 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.В настоящее время в Ленинградской области развернуто 1369 коек для пациентов с COVID-19 в Ленинградской областной клинической больнице, Кировской, Волховской, Тосненской, Лужской, Бокситогорской, Кингисеппской, Гатчинской, Рощинской, Всеволожской больницах и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. При этом свободно 204 койки."Мы снова фиксируем рост заболеваемости. Действительно надолго стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса может только массовая вакцинация. В Ленинградской области на сегодня сделали прививки чуть больше 40% взрослого населения, а для эффективной защиты всех нас необходимо минимум 60%. В регионе открыто 111 пунктов вакцинации во всех районах, вакцины доступны", - отметил глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751244914.html

бокситогорск

кировск

ленинградская область

сосновый бор

россия

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