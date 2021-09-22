18:54 22.09.2021 (обновлено: 19:04 22.09.2021)
КПРФ подаст иск на итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму
Московское отделение КПРФ 24 сентября подаст иск на итоги ДЭГ на выборах в Госдуму
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московское отделение КПРФ 24 сентября подаст иск в суд на итоги дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов.
Ранее зампредседателя МГИК Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет.
"Юристы КПРФ готовят объёмный иск в суд по отмене результатов электронного голосования. У нас целая кипа претензий как в целом к ДЭГ, так и к ряду частностей. Электронка должна быть отменена, и говорить здесь особо больше не о чем. Голосование скомпрометировано по самое не горюй ... КПРФ уже выпустила заявление с осуждением ДЭГ, в пятницу же подадим иск в суд, будем последовательны", - заявил Попов.
Он также отметил, что в случае необходимости партия готова дойти до Конституционного суда, "особенно на фоне разговоров об установлении ДЭГ по всей стране к выборам президента России в 2024 году".
19 сентября, 21:32"Катастрофические" атаки и высокая явка. Чем запомнятся выборы-2021
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.