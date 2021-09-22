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КПРФ подаст иск на итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму

КПРФ подаст иск на итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 22.09.2021

КПРФ подаст иск на итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Московское отделение КПРФ 24 сентября подаст иск в суд на итоги дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:54

2021-09-22T18:54

2021-09-22T19:04

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Московское отделение КПРФ 24 сентября подаст иск в суд на итоги дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов.Ранее зампредседателя МГИК Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что Мосгоризбирком пока не ознакомился с иском КПРФ в связи с дистанционным электронным голосованием, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет."Юристы КПРФ готовят объёмный иск в суд по отмене результатов электронного голосования. У нас целая кипа претензий как в целом к ДЭГ, так и к ряду частностей. Электронка должна быть отменена, и говорить здесь особо больше не о чем. Голосование скомпрометировано по самое не горюй ... КПРФ уже выпустила заявление с осуждением ДЭГ, в пятницу же подадим иск в суд, будем последовательны", - заявил Попов.Он также отметил, что в случае необходимости партия готова дойти до Конституционного суда, "особенно на фоне разговоров об установлении ДЭГ по всей стране к выборам президента России в 2024 году".Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, рассказал в среду глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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кпрф, политика, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, выборы в государственную думу, россия, дмитрий реут