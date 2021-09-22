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Шоубиз
https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751338283.html
"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах
"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах - РИА Новости, 22.09.2021
"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах
Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала о домогательствах в кино. Она отметила, что живет с этим, но не хочет раскрывать подробности. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:14
2021-09-22T18:24
шоубиз
катерина гордеева
кино
знаменитости
лариса гузеева
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала о домогательствах в кино. Она отметила, что живет с этим, но не хочет раскрывать подробности.Она отметила, что у бухгалтера есть возможность сменить работу в случае приставаний начальства. Взаимосвязь между артисткой и режиссером – это другая история. Режиссеры раньше имели огромную власть и могли разрушить карьеру актера.Она сказала, что у преступления нет срока давности, и что артистки помнят все свои обиды.Ранее звезда признавалась, что плачет на съемках некоторых выпусков передачи "Давай поженимся".
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катерина гордеева, кино, знаменитости, лариса гузеева
17:14 22.09.2021 (обновлено: 18:24 22.09.2021)
 
"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах

Лариса Гузеева впервые рассказала о домогательствах режиссеров к актрисам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАктриса Лариса Гузеева
Актриса Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала о домогательствах в кино. Она отметила, что живет с этим, но не хочет раскрывать подробности.

"Я с этим живу и держу язык за зубами. Поэтому, когда пишут в соцсетях о том, какие артистки проститутки, что сначала давали, а потом вспомнили, я пишу, что вы не имеете права судить. У вас нет этого опыта", – сказала актриса.

Она отметила, что у бухгалтера есть возможность сменить работу в случае приставаний начальства. Взаимосвязь между артисткой и режиссером – это другая история. Режиссеры раньше имели огромную власть и могли разрушить карьеру актера.

"Это чистые упыри, которые осознавали свою власть. Они понимали, что 18-20-летняя девчонка слова не может сказать, она уже утверждена, ее уже снимают. Что ей делать? А он к ней ночью ломится в номер. Это ад. Я в таком аду жила", – добавила Лариса.

Она сказала, что у преступления нет срока давности, и что артистки помнят все свои обиды.
Ранее звезда признавалась, что плачет на съемках некоторых выпусков передачи "Давай поженимся".
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