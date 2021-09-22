17:14 22.09.2021 (обновлено: 18:24 22.09.2021)
"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах
Лариса Гузеева впервые рассказала о домогательствах режиссеров к актрисам
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала о домогательствах в кино. Она отметила, что живет с этим, но не хочет раскрывать подробности.
"Я с этим живу и держу язык за зубами. Поэтому, когда пишут в соцсетях о том, какие артистки проститутки, что сначала давали, а потом вспомнили, я пишу, что вы не имеете права судить. У вас нет этого опыта", – сказала актриса.
Она отметила, что у бухгалтера есть возможность сменить работу в случае приставаний начальства. Взаимосвязь между артисткой и режиссером – это другая история. Режиссеры раньше имели огромную власть и могли разрушить карьеру актера.
"Это чистые упыри, которые осознавали свою власть. Они понимали, что 18-20-летняя девчонка слова не может сказать, она уже утверждена, ее уже снимают. Что ей делать? А он к ней ночью ломится в номер. Это ад. Я в таком аду жила", – добавила Лариса.
Она сказала, что у преступления нет срока давности, и что артистки помнят все свои обиды.
Ранее звезда признавалась, что плачет на съемках некоторых выпусков передачи "Давай поженимся".
3 февраля, 20:34ШоубизГузеева назвала самую большую ошибку в жизни