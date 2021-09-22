https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751338283.html

"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах

"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах - РИА Новости, 22.09.2021

"Я в таком аду жила": Гузеева впервые рассказала о домогательствах

Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала о домогательствах в кино. Она отметила, что живет с этим, но не хочет раскрывать подробности. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:14

2021-09-22T17:14

2021-09-22T18:24

шоубиз

катерина гордеева

кино

знаменитости

лариса гузеева

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала о домогательствах в кино. Она отметила, что живет с этим, но не хочет раскрывать подробности.Она отметила, что у бухгалтера есть возможность сменить работу в случае приставаний начальства. Взаимосвязь между артисткой и режиссером – это другая история. Режиссеры раньше имели огромную власть и могли разрушить карьеру актера.Она сказала, что у преступления нет срока давности, и что артистки помнят все свои обиды.Ранее звезда признавалась, что плачет на съемках некоторых выпусков передачи "Давай поженимся".

https://ria.ru/20210203/oshibka-1595924372.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

катерина гордеева, кино, знаменитости, лариса гузеева