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"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся"
"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся" - РИА Новости, 22.09.2021
"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся"
Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала, как снимают передачу "Давай поженимся". Она отметила, что после некоторых эфиров плачет в гримерке,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:59
2021-09-22T15:59
2021-09-22T15:59
шоубиз
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лариса гузеева
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала, как снимают передачу "Давай поженимся". Она отметила, что после некоторых эфиров плачет в гримерке, поскольку гости выливают на нее скопившийся негатив.Актриса отметила, что не делит героев на хороших и плохих. Несмотря на это, иногда она отказывалась общаться с персонажами."Я же живой человек. Это не значит хороший или плохой, это значит, что человек перешел какие-то границы. Может быть он и хороший, но в данной ситуации может быть я его спровоцировала. Вообще у меня адовое терпение", – заключила Лариса.Ранее Гузеева рассказала о своей самой большой ошибке в жизни.
https://ria.ru/20210331/guzeeva-1603615376.html
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катерина гордеева, знаменитости, лариса гузеева
"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся"
Гузеева призналась, что из-за негатива героев "Давай поженимся" плачет в гримерке