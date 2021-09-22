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Шоубиз
https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751316685.html
"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся"
"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся" - РИА Новости, 22.09.2021
"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся"
Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала, как снимают передачу "Давай поженимся". Она отметила, что после некоторых эфиров плачет в гримерке,... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:59
2021-09-22T15:59
шоубиз
катерина гордеева
знаменитости
лариса гузеева
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала, как снимают передачу "Давай поженимся". Она отметила, что после некоторых эфиров плачет в гримерке, поскольку гости выливают на нее скопившийся негатив.Актриса отметила, что не делит героев на хороших и плохих. Несмотря на это, иногда она отказывалась общаться с персонажами."Я же живой человек. Это не значит хороший или плохой, это значит, что человек перешел какие-то границы. Может быть он и хороший, но в данной ситуации может быть я его спровоцировала. Вообще у меня адовое терпение", – заключила Лариса.Ранее Гузеева рассказала о своей самой большой ошибке в жизни.
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катерина гордеева, знаменитости, лариса гузеева
15:59 22.09.2021
 
"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся"

Гузеева призналась, что из-за негатива героев "Давай поженимся" плачет в гримерке

© Скажи Гордеевой / YoutubeЛариса Гузеева в передаче "Скажи Гордеевой"
Лариса Гузеева в передаче Скажи Гордеевой
© Скажи Гордеевой / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала, как снимают передачу "Давай поженимся". Она отметила, что после некоторых эфиров плачет в гримерке, поскольку гости выливают на нее скопившийся негатив.

"Я плачу в гримерке, естественно. У меня был гипертонический криз страшный. Однажды была героиня с мамой, я такого просто не видела… Мне кажется, нужно пройти какие-то курсы, где повышают твое скотство или твою агрессию или идиотизм, и она преуспела в них. Она просто измывалась", – сказала Лариса.

Актриса отметила, что не делит героев на хороших и плохих. Несмотря на это, иногда она отказывалась общаться с персонажами.
"Я же живой человек. Это не значит хороший или плохой, это значит, что человек перешел какие-то границы. Может быть он и хороший, но в данной ситуации может быть я его спровоцировала. Вообще у меня адовое терпение", – заключила Лариса.
Ранее Гузеева рассказала о своей самой большой ошибке в жизни.
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