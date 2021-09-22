https://ria.ru/20210922/guzeeva-1751316685.html

"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся"

"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся" - РИА Новости, 22.09.2021

"Плачу в гримерке": Гузеева рассказала о съемках "Давай поженимся"

Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала, как снимают передачу "Давай поженимся". Она отметила, что после некоторых эфиров плачет в гримерке,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:59

2021-09-22T15:59

2021-09-22T15:59

шоубиз

катерина гордеева

знаменитости

лариса гузеева

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Лариса Гузеева в интервью Катерине Гордеевой рассказала, как снимают передачу "Давай поженимся". Она отметила, что после некоторых эфиров плачет в гримерке, поскольку гости выливают на нее скопившийся негатив.Актриса отметила, что не делит героев на хороших и плохих. Несмотря на это, иногда она отказывалась общаться с персонажами."Я же живой человек. Это не значит хороший или плохой, это значит, что человек перешел какие-то границы. Может быть он и хороший, но в данной ситуации может быть я его спровоцировала. Вообще у меня адовое терпение", – заключила Лариса.Ранее Гузеева рассказала о своей самой большой ошибке в жизни.

https://ria.ru/20210331/guzeeva-1603615376.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

катерина гордеева, знаменитости, лариса гузеева