https://ria.ru/20210922/gaz-1751243233.html

Британцы собрались "просить милостыню на русском" из-за ситуации с газом

Британцы собрались "просить милостыню на русском" из-за ситуации с газом - РИА Новости, 22.09.2021

Британцы собрались "просить милостыню на русском" из-за ситуации с газом

Читатели британского издания The Telegraph жестко раскритиковали поведение властей страны по вопросу поставок газа. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:53

2021-09-22T09:53

2021-09-22T11:11

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph жестко раскритиковали поведение властей страны по вопросу поставок газа.Комментаторы призвали правительство "быть скромнее" в отношениях с государствами, превосходящими Великобританию по возможностям на международной арене.Некоторые потребовали укрепить отношения с Россией и не следовать примеру США, относящихся к ней, "словно она все еще является СССР"."Кто-нибудь знает, как просить милостыню на китайском и русском языках? Глобальная Британия, эй!" — заявил Ci Tri.Также читатели высмеяли премьер-министра Бориса Джонсона, обвинив его в сложившемся кризисе."Поставьте идиотов во главе, и чего вы ожидали?" — задался вопросом Joe Blow.Кроме того, британцы посчитали, что скоро в СМИ появятся статьи о людях, которые "ломают свою мебель, чтобы топить ею камины", и назвали это самоубийством Великобритании.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210921/evropa-1751026129.html

https://ria.ru/20210916/britaniya-1750242886.html

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в мире, сша, великобритания, борис джонсон, россия