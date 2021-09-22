09:53 22.09.2021 (обновлено: 11:11 22.09.2021)
Британцы собрались "просить милостыню на русском" из-за ситуации с газом
Читатели The Telegraph призвали вести себя скромнее с Россией из-за поставок газа
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph жестко раскритиковали поведение властей страны по вопросу поставок газа.
Комментаторы призвали правительство "быть скромнее" в отношениях с государствами, превосходящими Великобританию по возможностям на международной арене.
"Русские и китайцы собираются нас прижать. Британия не в том положении, чтобы кому-то приказывать", — написал пользователь Arrow Point.
Некоторые потребовали укрепить отношения с Россией и не следовать примеру США, относящихся к ней, "словно она все еще является СССР".
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"Кто-нибудь знает, как просить милостыню на китайском и русском языках? Глобальная Британия, эй!" — заявил Ci Tri.
Также читатели высмеяли премьер-министра Бориса Джонсона, обвинив его в сложившемся кризисе.
"Поставьте идиотов во главе, и чего вы ожидали?" — задался вопросом Joe Blow.
Кроме того, британцы посчитали, что скоро в СМИ появятся статьи о людях, которые "ломают свою мебель, чтобы топить ею камины", и назвали это самоубийством Великобритании.
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