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Британцы собрались "просить милостыню на русском" из-за ситуации с газом
Британцы собрались "просить милостыню на русском" из-за ситуации с газом - РИА Новости, 22.09.2021
Британцы собрались "просить милостыню на русском" из-за ситуации с газом
Читатели британского издания The Telegraph жестко раскритиковали поведение властей страны по вопросу поставок газа. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:53
2021-09-22T11:11
в мире
сша
великобритания
борис джонсон
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph жестко раскритиковали поведение властей страны по вопросу поставок газа.Комментаторы призвали правительство "быть скромнее" в отношениях с государствами, превосходящими Великобританию по возможностям на международной арене.Некоторые потребовали укрепить отношения с Россией и не следовать примеру США, относящихся к ней, "словно она все еще является СССР"."Кто-нибудь знает, как просить милостыню на китайском и русском языках? Глобальная Британия, эй!" — заявил Ci Tri.Также читатели высмеяли премьер-министра Бориса Джонсона, обвинив его в сложившемся кризисе."Поставьте идиотов во главе, и чего вы ожидали?" — задался вопросом Joe Blow.Кроме того, британцы посчитали, что скоро в СМИ появятся статьи о людях, которые "ломают свою мебель, чтобы топить ею камины", и назвали это самоубийством Великобритании.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210921/evropa-1751026129.html
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в мире, сша, великобритания, борис джонсон, россия
09:53 22.09.2021 (обновлено: 11:11 22.09.2021)
 
Британцы собрались "просить милостыню на русском" из-за ситуации с газом

Читатели The Telegraph призвали вести себя скромнее с Россией из-за поставок газа

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph жестко раскритиковали поведение властей страны по вопросу поставок газа.
Комментаторы призвали правительство "быть скромнее" в отношениях с государствами, превосходящими Великобританию по возможностям на международной арене.
"Русские и китайцы собираются нас прижать. Британия не в том положении, чтобы кому-то приказывать", — написал пользователь Arrow Point.
Некоторые потребовали укрепить отношения с Россией и не следовать примеру США, относящихся к ней, "словно она все еще является СССР".
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"Кто-нибудь знает, как просить милостыню на китайском и русском языках? Глобальная Британия, эй!" — заявил Ci Tri.
Также читатели высмеяли премьер-министра Бориса Джонсона, обвинив его в сложившемся кризисе.
"Поставьте идиотов во главе, и чего вы ожидали?" — задался вопросом Joe Blow.
Кроме того, британцы посчитали, что скоро в СМИ появятся статьи о людях, которые "ломают свою мебель, чтобы топить ею камины", и назвали это самоубийством Великобритании.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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