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Греческий политик оценил высказывания Эрдогана об "аннексии" Крыма
Греческий политик оценил высказывания Эрдогана об "аннексии" Крыма - РИА Новости, 22.09.2021
Греческий политик оценил высказывания Эрдогана об "аннексии" Крыма
Президент Турции Тайип Эрдоган своими заявлениями об "аннексированном" Крыме показал неоосманские устремления, заявил РИА Новости бывший первый заместитель... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:38
2021-09-22T17:38
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
республика крым
турция
владимир зеленский
костас исихос
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АФИНЫ, 22 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган своими заявлениями об "аннексированном" Крыме показал неоосманские устремления, заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, сказал о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Он отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.Неоосманская мечта"Я считаю, что в выступлении Эрдогана на Генеральной ассамблее ООН было много противоречий, и ему было трудно скрывать свою неоосманскую мечту", - сказал Исихос. Он привел два примера противоречий. "Говоря об Эгейском море и проблемах его страны с Грецией, Эрдоган говорит, что они должны решаться на двусторонней основе, в двустороннем диалоге. Это ошибка, потому что если кто-то обращается к международному праву, то международное право воплощается через конкретные органы. Мы говорим не только об ООН, но и о суде в Гааге. И только через призму международного права решаются проблемы между соседями", - отметил Исихос."Второй пример – Кипр. Его сопровождал руководитель псевдогосударства, оккупированного Северного Кипра, (Эрсин – ред.) Татар. Его привели в такой международный центр, как ООН, но не случайно, что господин Татар не выступал на Генассамблее ООН, чего добивался Эрдоган. Это невозможно, потому что оккупированная часть Кипра не признана в мире ни одной страной, кроме Турции", - сказал политик.По его словам, заявление Эрдогана по Крыму "показывает его неоосманские устремления и совпадает по времени и с агрессивной риторикой господина Зеленского". "Турция и Украина сегодня находятся в очень тесных отношениях. Это доказывается тем, что Турция сегодня становится поставщиком военного снаряжения для Украины, дронов и других материалов. Таким путем Турция показывает, что будет эксплуатировать мечту Зеленского о НАТО и Западе", - полагает Исихос.Он считает, что Анкара является "исламской картой" в колоде НАТО. "Турция постоянно показывает, что она является исламской картой у НАТО, говорим ли мы о недавнем военном столкновении Армении с Азербайджаном и вмешательстве Турции в него, вмешательстве, которое имело прямые и косвенные результаты для развития ситуации. Или о роли, которую Турция играет в Афганистане, где она стремится играть более важную роль в эпоху "Талибана"*, не только в управлении аэродромом, но в желании стать мостом между правительством Афганистана, то есть "Талибаном"*, и Западом", - сказал политик.Вместе с тем он считает слабой позицию Турцию, поскольку она нарушает международное право. "Турция постоянно показывает, что она гигант на деревянных ножках, как мы говорим в Греции. Не потому, что она не является важной страной, или не является страной с важной ролью в регионе. А потому, что эта страна игнорирует международное право, у нее экспансионистские взгляды, говорим ли мы о Ливии или о северной Сирии, или об Афганистане или Азербайджане", - заявил Исихос.Перспективы в регионеГреческий политик опасается развития ситуации в регионе. "Кипр, Эгейское море, отношения с Грецией - очень хрупкие и находятся в опасной точке", - заметил политик. "Пока Турция не выполняет международное право во всех этих случаях и хочет служить своим собственным неоосманским мечтам, Эрдоган постоянно будет находиться в противоречиях, и его выступление в ООН действительно противоречило международному праву", - считает Исихос.По его мнению, Турция пытается использовать политику президента Украины Владимира Зеленского в своих интересах. "Зеленский думает, что Турция и Запад смогут служить его планам. Чем дальше Зеленский отдаляется от минских соглашений и переходит к агрессивной военной риторике времен холодной войны и опасным для мира в регионе действиям, Турция будет делать бизнес на оружии и попытается "пробудить", как сказал Эрдоган, своих "братьев" в Крыму, поскольку Эрдоган считает, что татары там находятся "под оккупацией России". Это неприемлемо", - сказал Исихос.Он считает, что политика Эрдогана не в интересах турецкого народа. "Если я правильно помню, Россия и Турция за последние 200 лет воевали по меньшей мере 18 раз, и не должно произойти вновь что-то подобное. Потому что Турция всякий раз, когда мечтает о неосманской империи, ввергает турецкий народ в очень опасные перипетии", - заключил политик.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html
https://ria.ru/20210922/krym-1751255549.html
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украина
республика крым
турция
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, республика крым, турция, владимир зеленский, костас исихос
17:38 22.09.2021
 
Греческий политик оценил высказывания Эрдогана об "аннексии" Крыма

Греческий политик Исихос: слова об "аннексии" Крыма говорят о неоосманской мечте Эрдогана

© REUTERS / PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Pool
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АФИНЫ, 22 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган своими заявлениями об "аннексированном" Крыме показал неоосманские устремления, заявил РИА Новости бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, сказал о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Он отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Неоосманская мечта

"Я считаю, что в выступлении Эрдогана на Генеральной ассамблее ООН было много противоречий, и ему было трудно скрывать свою неоосманскую мечту", - сказал Исихос. Он привел два примера противоречий. "Говоря об Эгейском море и проблемах его страны с Грецией, Эрдоган говорит, что они должны решаться на двусторонней основе, в двустороннем диалоге. Это ошибка, потому что если кто-то обращается к международному праву, то международное право воплощается через конкретные органы. Мы говорим не только об ООН, но и о суде в Гааге. И только через призму международного права решаются проблемы между соседями", - отметил Исихос.
"Второй пример – Кипр. Его сопровождал руководитель псевдогосударства, оккупированного Северного Кипра, (Эрсин – ред.) Татар. Его привели в такой международный центр, как ООН, но не случайно, что господин Татар не выступал на Генассамблее ООН, чего добивался Эрдоган. Это невозможно, потому что оккупированная часть Кипра не признана в мире ни одной страной, кроме Турции", - сказал политик.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Крымские татары призвали Эрдогана не наступать на одни и те же грабли
По его словам, заявление Эрдогана по Крыму "показывает его неоосманские устремления и совпадает по времени и с агрессивной риторикой господина Зеленского".
"Турция и Украина сегодня находятся в очень тесных отношениях. Это доказывается тем, что Турция сегодня становится поставщиком военного снаряжения для Украины, дронов и других материалов. Таким путем Турция показывает, что будет эксплуатировать мечту Зеленского о НАТО и Западе", - полагает Исихос.
Он считает, что Анкара является "исламской картой" в колоде НАТО. "Турция постоянно показывает, что она является исламской картой у НАТО, говорим ли мы о недавнем военном столкновении Армении с Азербайджаном и вмешательстве Турции в него, вмешательстве, которое имело прямые и косвенные результаты для развития ситуации. Или о роли, которую Турция играет в Афганистане, где она стремится играть более важную роль в эпоху "Талибана"*, не только в управлении аэродромом, но в желании стать мостом между правительством Афганистана, то есть "Талибаном"*, и Западом", - сказал политик.
Вместе с тем он считает слабой позицию Турцию, поскольку она нарушает международное право. "Турция постоянно показывает, что она гигант на деревянных ножках, как мы говорим в Греции. Не потому, что она не является важной страной, или не является страной с важной ролью в регионе. А потому, что эта страна игнорирует международное право, у нее экспансионистские взгляды, говорим ли мы о Ливии или о северной Сирии, или об Афганистане или Азербайджане", - заявил Исихос.
Президент Турции Тайип Эрдоган на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма

Перспективы в регионе

Греческий политик опасается развития ситуации в регионе. "Кипр, Эгейское море, отношения с Грецией - очень хрупкие и находятся в опасной точке", - заметил политик. "Пока Турция не выполняет международное право во всех этих случаях и хочет служить своим собственным неоосманским мечтам, Эрдоган постоянно будет находиться в противоречиях, и его выступление в ООН действительно противоречило международному праву", - считает Исихос.
По его мнению, Турция пытается использовать политику президента Украины Владимира Зеленского в своих интересах. "Зеленский думает, что Турция и Запад смогут служить его планам. Чем дальше Зеленский отдаляется от минских соглашений и переходит к агрессивной военной риторике времен холодной войны и опасным для мира в регионе действиям, Турция будет делать бизнес на оружии и попытается "пробудить", как сказал Эрдоган, своих "братьев" в Крыму, поскольку Эрдоган считает, что татары там находятся "под оккупацией России". Это неприемлемо", - сказал Исихос.
Он считает, что политика Эрдогана не в интересах турецкого народа. "Если я правильно помню, Россия и Турция за последние 200 лет воевали по меньшей мере 18 раз, и не должно произойти вновь что-то подобное. Потому что Турция всякий раз, когда мечтает о неосманской империи, ввергает турецкий народ в очень опасные перипетии", - заключил политик.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Вид на грузовой корабль и Константиновский Форт с набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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В миреУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганРеспублика КрымТурцияВладимир ЗеленскийКостас Исихос
 
 
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