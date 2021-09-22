https://ria.ru/20210922/erdogan-1751287612.html

В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма

В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма - РИА Новости, 22.09.2021

В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма

В Кремле сожалеют о новом заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма в преддверии саммита в Сочи, адресатом этих слов считают себя, заявил... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:34

2021-09-22T13:34

2021-09-22T15:04

в мире

реджеп тайип эрдоган

республика крым

дмитрий песков

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В Кремле отреагировали на заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле сожалеют о новом заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма в преддверии саммита в Сочи, адресатом этих слов считают себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар."Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами. Что касается, этой позиции, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", - заявил Песков журналистам.Эрдоган планирует посетить Сочи с визитом 29 сентября, сообщили ранее РИА Новости в его администрации.

https://ria.ru/20210922/krym-1751255549.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, республика крым, дмитрий песков