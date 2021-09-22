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В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма - РИА Новости, 22.09.2021
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма
В Кремле сожалеют о новом заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма в преддверии саммита в Сочи, адресатом этих слов считают себя, заявил... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:34
2021-09-22T15:04
в мире
реджеп тайип эрдоган
республика крым
дмитрий песков
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В Кремле отреагировали на заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле сожалеют о новом заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма в преддверии саммита в Сочи, адресатом этих слов считают себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар."Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами. Что касается, этой позиции, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", - заявил Песков журналистам.Эрдоган планирует посетить Сочи с визитом 29 сентября, сообщили ранее РИА Новости в его администрации.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, республика крым, дмитрий песков
13:34 22.09.2021 (обновлено: 15:04 22.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана об "аннексии" Крыма

Песков: в Кремле сожалеют о заявлении президента Турции Эрдогана об "аннексии" Крыма

© REUTERS / PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Pool
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле сожалеют о новом заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана об "аннексии" Крыма в преддверии саммита в Сочи, адресатом этих слов считают себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
"Безусловно, адресатом мы считаем себя, так это и воспринимаем. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию", - заявил Песков журналистам.
"Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами. Что касается, этой позиции, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", - заявил Песков журналистам.
Эрдоган планирует посетить Сочи с визитом 29 сентября, сообщили ранее РИА Новости в его администрации.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганРеспублика КрымДмитрий Песков
 
 
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