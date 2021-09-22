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В Польше обратили внимание на показанную Путину "незаметную революцию"
В Польше обратили внимание на показанную Путину "незаметную революцию" - РИА Новости, 22.09.2021
В Польше обратили внимание на показанную Путину "незаметную революцию"
Польское издание Defence24 опубликовало статью о применении новейших боевых машин пехоты Б-19 с модулем "Эпоха" на совместных стратегических учениях... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:44
2021-09-22T20:58
безопасность
белоруссия
владимир путин
военные учения - безопасность
вооруженные силы рф
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польское издание Defence24 опубликовало статью о применении новейших боевых машин пехоты Б-19 с модулем "Эпоха" на совместных стратегических учениях "Запад-2021", за которыми наблюдал Владимир Путин.Автор материала заявил, что БМП "не особо впечатляет" на первый взгляд, но эту демонстрацию можно расценить как "незаметную революцию" в российской военной технике."Это не только 57-миллиметровая пушка, но еще и принципиально новая концепция вооружения, основанная на более широком спектре огневых средств, необходимых для выполнения поставленных задач", — отмечает издание.Боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами. Ее особенностью стала система автоматизированного распознавания объектов противника, их сопровождение и выдача экипажу предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.
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безопасность, белоруссия, владимир путин, военные учения - безопасность, вооруженные силы рф, россия, "запад-2021" (военные учения)
20:44 22.09.2021 (обновлено: 20:58 22.09.2021)
 
В Польше обратили внимание на показанную Путину "незаметную революцию"

Defence24 назвало российский БМП Б-19 с модулем "Эпоха" незаметной революцией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино
Боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем Эпоха во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польское издание Defence24 опубликовало статью о применении новейших боевых машин пехоты Б-19 с модулем "Эпоха" на совместных стратегических учениях "Запад-2021", за которыми наблюдал Владимир Путин.
Автор материала заявил, что БМП "не особо впечатляет" на первый взгляд, но эту демонстрацию можно расценить как "незаметную революцию" в российской военной технике.
Массовое ночное десантирование военных с техникой на учениях Запад-2021 - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 09:28
На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование
"Это не только 57-миллиметровая пушка, но еще и принципиально новая концепция вооружения, основанная на более широком спектре огневых средств, необходимых для выполнения поставленных задач", — отмечает издание.
Боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами. Ее особенностью стала система автоматизированного распознавания объектов противника, их сопровождение и выдача экипажу предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.
Боевой робот и огненный вал: учения "Запад-2021"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
1 из 19

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
2 из 19

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

Тяжелый военно-транспортный самолёт Ил-76ТД сбрасывает воду во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино
3 из 19

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
4 из 19

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Представительница армии Монголии во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
5 из 19

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
6 из 19
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

РТК Уран-9 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
7 из 19

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
8 из 19

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

Военнослужащий у бронетранспортера БТР-82А на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
9 из 19

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
10 из 19

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
11 из 19

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

Боевая машина десанта БМД-4 на учениях Запад -2021 вооруженных сил России и Белоруссии в Псковской области
12 из 19

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

Военнослужащие на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
13 из 19

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
14 из 19

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

Вертолеты Ми-24 на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
15 из 19

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

На совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ и вооруженных сил Белоруссии Запад -2021
16 из 19

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

Учения Запад-2021 в Белоруссии
17 из 19

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

Военнослужащий на совместных стратегических учениях Запад-2021 вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
18 из 19

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

Российская боевая машина пехоты БМП-2 на учениях Запад-2021 вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
19 из 19

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 19

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 19

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 19

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 19

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 19

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 19
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 19

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 19

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 19

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 19

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 19

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 19

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 19

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 19

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
15 из 19

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
16 из 19

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
17 из 19

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
18 из 19

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
19 из 19

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
 
БезопасностьБелоруссияВладимир ПутинВоенные учения - БезопасностьВооруженные силы РФРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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