https://ria.ru/20210922/epokha-1751376592.html

В Польше обратили внимание на показанную Путину "незаметную революцию"

В Польше обратили внимание на показанную Путину "незаметную революцию" - РИА Новости, 22.09.2021

В Польше обратили внимание на показанную Путину "незаметную революцию"

Польское издание Defence24 опубликовало статью о применении новейших боевых машин пехоты Б-19 с модулем "Эпоха" на совместных стратегических учениях... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:44

2021-09-22T20:44

2021-09-22T20:58

безопасность

белоруссия

владимир путин

военные учения - безопасность

вооруженные силы рф

россия

"запад-2021" (военные учения)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польское издание Defence24 опубликовало статью о применении новейших боевых машин пехоты Б-19 с модулем "Эпоха" на совместных стратегических учениях "Запад-2021", за которыми наблюдал Владимир Путин.Автор материала заявил, что БМП "не особо впечатляет" на первый взгляд, но эту демонстрацию можно расценить как "незаметную революцию" в российской военной технике."Это не только 57-миллиметровая пушка, но еще и принципиально новая концепция вооружения, основанная на более широком спектре огневых средств, необходимых для выполнения поставленных задач", — отмечает издание.Боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами. Ее особенностью стала система автоматизированного распознавания объектов противника, их сопровождение и выдача экипажу предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749724422.html

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безопасность, белоруссия, владимир путин, военные учения - безопасность, вооруженные силы рф, россия, "запад-2021" (военные учения)