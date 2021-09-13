https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749888261.html

На учениях "Запад-2021" впервые применили новейшую БМП с модулем "Эпоха"

На учениях "Запад-2021" впервые применили новейшую БМП с модулем "Эпоха" - РИА Новости, 13.09.2021

На учениях "Запад-2021" впервые применили новейшую БМП с модулем "Эпоха"

Впервые в ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области для оказания огневой поддержки РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:50

2021-09-13T16:50

2021-09-13T16:50

новое оружие россии

безопасность

белоруссия

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

"запад-2021" (военные учения)

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ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская обл.), 13 сен – РИА Новости. Впервые в ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области для оказания огневой поддержки обороняющимся подразделениям применены новейшие боевые машины пехоты Б-19 с боевым модулем "Эпоха".За ходом маневров наблюдает президент РФ Владимир Путин."Бронегруппа с составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Беларуси, Индии, Монголии и Российской Федерации с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей, позиций и районов", - сказали журналистам в Минобороны РФ.Новейшая боевая машина Б-19 с боевым модулем "Эпоха" оснащена 57-мм автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР "Корнет" и новым управляемым ракетным комплексом "Булат" с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники противника. Особенностью боевого модуля "Эпоха" является наличие системы автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождение и подготовка и выдача экипажу боевой машины предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.Огневую поддержку обороняющимся подразделениям оказывают 12 дивизионов модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С". "Одновременно более 140 орудий 152 мм усовершенствованных самоходных гаубиц нового поколения сосредоточенным и заградительным огнем обеспечили уничтожение артиллерийских и минометных батарей, танков и живой силы условного противника", - сказали в Минобороны.Гаубицы "Мста-С" оснащены аппаратурой наведения огня, обеспечивающей автоматическое бесприцельное наведение и хранение информации не менее чем по 10 огневым задачам. Гаубица способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.В "Западе-2021" принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

https://ria.ru/20210912/ucheniya-1749734466.html

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безопасность, белоруссия, владимир путин, вооруженные силы рф, россия, "запад-2021" (военные учения)