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Стрелявшему в пермском вузе проведут психолого-психиатрическую экспертизу

Стрелявшему в пермском вузе проведут психолого-психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 22.09.2021

Стрелявшему в пермском вузе проведут психолого-психиатрическую экспертизу

Устроившему стрельбу в пермском университете проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:36

2021-09-22T17:36

2021-09-22T17:36

происшествия

пермский край

пермь

пермский государственный университет

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Устроившему стрельбу в пермском университете проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы, кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала она.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены на лечение в Москву.

пермский край

пермь

россия

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происшествия, пермский край, пермь, пермский государственный университет, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, стрельба в пермском госуниверситете