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Стрелявшему в пермском вузе проведут психолого-психиатрическую экспертизу
Стрелявшему в пермском вузе проведут психолого-психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 22.09.2021
Стрелявшему в пермском вузе проведут психолого-психиатрическую экспертизу
Устроившему стрельбу в пермском университете проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:36
2021-09-22T17:36
происшествия
пермский край
пермь
пермский государственный университет
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Устроившему стрельбу в пермском университете проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы, кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала она.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены на лечение в Москву.
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происшествия, пермский край, пермь, пермский государственный университет, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, стрельба в пермском госуниверситете
17:36 22.09.2021
 
Стрелявшему в пермском вузе проведут психолого-психиатрическую экспертизу

СК: стрелявшему в пермском вузе проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу

© Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
© Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Устроившему стрельбу в пермском университете проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы, кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала она.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован, он в крайне тяжелом состоянии. По данным минздрава региона, более 40 человек пострадали, из них 12 находятся в стационарах Перми, семеро перевезены на лечение в Москву.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПермский крайПермьПермский государственный университетСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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