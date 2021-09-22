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Шоубиз
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Солистка Artik&Asti рассказала о муже и его ребенке от первого брака
Солистка Artik&Asti рассказала о муже и его ребенке от первого брака - РИА Новости, 22.09.2021
Солистка Artik&Asti рассказала о муже и его ребенке от первого брака
Солистка Artik&Asti Анна Дзюба в интервью порталу Sobesednik.ru рассказала о муже и его ребенке от первого брака. Бизнесмен Станислав Юркин сделал предложение... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T18:49
2021-09-22T18:51
шоубиз
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Солистка Artik&amp;Asti Анна Дзюба в интервью порталу Sobesednik.ru рассказала о муже и его ребенке от первого брака. Бизнесмен Станислав Юркин сделал предложение певице прямо на сцене.Анна отметила, что со штампом в паспорте ничего кардинально не изменилось.Она добавила, что прекрасно общается с дочкой мужа от первого брака. Девочка очень расстраивается, когда артистка улетает на гастроли.Анна также сказала, что хочет и планирует завести с мужем своих детей.Ранее Дзюба признавалась, что познакомилась с Юркиным в караоке. Это оказался "тот самый" мужчина мечты, которого она однажды загадала на Новый год.
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знаменитости, artik & asti
18:49 22.09.2021 (обновлено: 18:51 22.09.2021)
 
Солистка Artik&Asti рассказала о муже и его ребенке от первого брака

Солистка Artik&Asti Дзюба рассказала об отношениях с мужем Юркиным и его дочерью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастница дуэта Artik & Asti Анна Дзюба
Участница дуэта Artik & Asti Анна Дзюба - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Солистка Artik&Asti Анна Дзюба в интервью порталу Sobesednik.ru рассказала о муже и его ребенке от первого брака. Бизнесмен Станислав Юркин сделал предложение певице прямо на сцене.
Анна отметила, что со штампом в паспорте ничего кардинально не изменилось.

"Мы уже жили вместе, у нас был общий быт, поэтому со штампом в паспорте кардинальных изменений в нашей жизни не произошло. Да, мы отпраздновали роспись в кругу семьи и самых близких, нас было 22 человека. Большая свадьба еще в планах", – сказала Дзюба.

Она добавила, что прекрасно общается с дочкой мужа от первого брака. Девочка очень расстраивается, когда артистка улетает на гастроли.

"Мы сразу нашли общий язык, классно проводим время вместе всегда, и договорились, что мы с ней хорошие подружки. Варюша классная, обожает танцевать, и Тик-Ток, конечно же. У нее столько классных движений, что я могла бы у нее поучиться", – рассказала звезда.

Анна также сказала, что хочет и планирует завести с мужем своих детей.
Ранее Дзюба признавалась, что познакомилась с Юркиным в караоке. Это оказался "тот самый" мужчина мечты, которого она однажды загадала на Новый год.
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