18:49 22.09.2021 (обновлено: 18:51 22.09.2021)
Солистка Artik&Asti рассказала о муже и его ребенке от первого брака
Солистка Artik&Asti Дзюба рассказала об отношениях с мужем Юркиным и его дочерью
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Солистка Artik&Asti Анна Дзюба в интервью порталу Sobesednik.ru рассказала о муже и его ребенке от первого брака. Бизнесмен Станислав Юркин сделал предложение певице прямо на сцене.
Анна отметила, что со штампом в паспорте ничего кардинально не изменилось.
"Мы уже жили вместе, у нас был общий быт, поэтому со штампом в паспорте кардинальных изменений в нашей жизни не произошло. Да, мы отпраздновали роспись в кругу семьи и самых близких, нас было 22 человека. Большая свадьба еще в планах", – сказала Дзюба.
Она добавила, что прекрасно общается с дочкой мужа от первого брака. Девочка очень расстраивается, когда артистка улетает на гастроли.
"Мы сразу нашли общий язык, классно проводим время вместе всегда, и договорились, что мы с ней хорошие подружки. Варюша классная, обожает танцевать, и Тик-Ток, конечно же. У нее столько классных движений, что я могла бы у нее поучиться", – рассказала звезда.
Анна также сказала, что хочет и планирует завести с мужем своих детей.
Ранее Дзюба признавалась, что познакомилась с Юркиным в караоке. Это оказался "тот самый" мужчина мечты, которого она однажды загадала на Новый год.
13 ноября 2020, 18:06КультураArtik & Asti и Сергей Жуков творят добро в клипе "Москва не верит слезам"