https://ria.ru/20210922/dzyuba-1751355843.html

Солистка Artik&Asti рассказала о муже и его ребенке от первого брака

Солистка Artik&Asti рассказала о муже и его ребенке от первого брака - РИА Новости, 22.09.2021

Солистка Artik&Asti рассказала о муже и его ребенке от первого брака

Солистка Artik&Asti Анна Дзюба в интервью порталу Sobesednik.ru рассказала о муже и его ребенке от первого брака. Бизнесмен Станислав Юркин сделал предложение... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T18:49

2021-09-22T18:49

2021-09-22T18:51

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Солистка Artik&Asti Анна Дзюба в интервью порталу Sobesednik.ru рассказала о муже и его ребенке от первого брака. Бизнесмен Станислав Юркин сделал предложение певице прямо на сцене.Анна отметила, что со штампом в паспорте ничего кардинально не изменилось.Она добавила, что прекрасно общается с дочкой мужа от первого брака. Девочка очень расстраивается, когда артистка улетает на гастроли.Анна также сказала, что хочет и планирует завести с мужем своих детей.Ранее Дзюба признавалась, что познакомилась с Юркиным в караоке. Это оказался "тот самый" мужчина мечты, которого она однажды загадала на Новый год.

https://ria.ru/20201113/klip-1584343792.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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