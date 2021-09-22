https://ria.ru/20210922/duma-1751368220.html

Источник рассказал об уменьшении фракций "Единой России" в Госдуме

Источник рассказал об уменьшении фракций "Единой России" в Госдуме - РИА Новости, 22.09.2021

Источник рассказал об уменьшении фракций "Единой России" в Госдуме

Во фракции "Единой России" уменьшится число фракционных групп - их станет четыре, а не пять - из-за изменения количества единороссов в Госдуме нового созыва,... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:38

2021-09-22T19:38

2021-09-22T19:38

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Во фракции "Единой России" уменьшится число фракционных групп - их станет четыре, а не пять - из-за изменения количества единороссов в Госдуме нового созыва, сообщил РИА Новости источник во фракции."Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму VIII созыва получила 324 мандата. Фракционные группы организуют работу депутатов внутри фракции, численность которой превышает 100 человек. В группе должно быть не менее 50 депутатов."Возможно фракционных групп "Единой России" будет не пять, а четыре максимум", - сообщил собеседник агентства.В прошлом созыве Госдумы у ЕР было 343 мандата и пять фракционных групп."Сейчас, если будет четыре группы, если у нас будет 324 мандата, например, посчитайте - по 80 по 83 депутата будет в каждой фракционной группе... Раньше было по 65, по 67. Думаем так, что возможно справимся четырьмя группами фракционными", - добавил он.

россия

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политика, единая россия, госдума рф, россия