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Производитель чипсов Lay's предупредил о перебоях с поставками
Производитель чипсов Lay's предупредил о перебоях с поставками - РИА Новости, 22.09.2021
Производитель чипсов Lay's предупредил о перебоях с поставками
Компания PepsiCo, производящая чипсы Lay's, заявила о проблемах со сбором картофеля, которые могу привести к перебоям с поставками чипсов. Об этом пишет... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T09:13
2021-09-22T09:13
экономика
x5 retail group
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
пятерочка (сеть магазинов)
россия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Компания PepsiCo, производящая чипсы Lay's, заявила о проблемах со сбором картофеля, которые могу привести к перебоям с поставками чипсов. Об этом пишет "Коммерсантъ".В компании пояснили, что ситуация вызвана сезонными факторами. На сбор урожая повлияли жаркое лето и затяжные дожди в начале осени, что не позволяет приступить к уборке картофеля на полях."Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах",— приводит издание слова представителя компании. Там добавили, что с начала пандемии потребление снеков заметно выросло и этот тренд продолжается.В "Ленте" и X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") подтвердили, что получили уведомления о возможных перебоях поставок Lay’s. В "Ленте" ожидают, что проблемы затронут 5–10% от общего объема поставок. "Наши партнеры принимают меры, чтобы снизить риски",— заявил представитель сети.Также источник "Ъ" среди ретейлеров рассказал о возможных проблемах производителя чипсов с логистикой, поскольку поставки уже некоторое время идут с опозданием и не в полном объеме.Отмечается, что Минсельхоз ожидает увеличения сбора картофеля по сравнению с прошлым годом, что с учетом импорта позволит удовлетворить потребности.
https://ria.ru/20210912/vino-1749719660.html
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экономика, x5 retail group, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пятерочка (сеть магазинов), россия
09:13 22.09.2021
 
Производитель чипсов Lay's предупредил о перебоях с поставками

"Ъ": производитель чипсов Lay's предупредил о перебоях с поставками

© Fotolia / lisa870Картофельные чипсы
Картофельные чипсы - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Fotolia / lisa870
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Компания PepsiCo, производящая чипсы Lay's, заявила о проблемах со сбором картофеля, которые могу привести к перебоям с поставками чипсов. Об этом пишет "Коммерсантъ".
В компании пояснили, что ситуация вызвана сезонными факторами. На сбор урожая повлияли жаркое лето и затяжные дожди в начале осени, что не позволяет приступить к уборке картофеля на полях.
"Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах",— приводит издание слова представителя компании. Там добавили, что с начала пандемии потребление снеков заметно выросло и этот тренд продолжается.
В "Ленте" и X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") подтвердили, что получили уведомления о возможных перебоях поставок Lay’s. В "Ленте" ожидают, что проблемы затронут 5–10% от общего объема поставок. "Наши партнеры принимают меры, чтобы снизить риски",— заявил представитель сети.
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Также источник "Ъ" среди ретейлеров рассказал о возможных проблемах производителя чипсов с логистикой, поскольку поставки уже некоторое время идут с опозданием и не в полном объеме.
Отмечается, что Минсельхоз ожидает увеличения сбора картофеля по сравнению с прошлым годом, что с учетом импорта позволит удовлетворить потребности.
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ЭкономикаX5 Retail GroupМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Пятерочка (сеть магазинов)Россия
 
 
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