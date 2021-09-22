https://ria.ru/20210922/chipsy-1751237854.html

Производитель чипсов Lay's предупредил о перебоях с поставками

Производитель чипсов Lay's предупредил о перебоях с поставками - РИА Новости, 22.09.2021

Производитель чипсов Lay's предупредил о перебоях с поставками

Компания PepsiCo, производящая чипсы Lay's, заявила о проблемах со сбором картофеля, которые могу привести к перебоям с поставками чипсов. Об этом пишет... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T09:13

2021-09-22T09:13

2021-09-22T09:13

экономика

x5 retail group

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

пятерочка (сеть магазинов)

россия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Компания PepsiCo, производящая чипсы Lay's, заявила о проблемах со сбором картофеля, которые могу привести к перебоям с поставками чипсов. Об этом пишет "Коммерсантъ".В компании пояснили, что ситуация вызвана сезонными факторами. На сбор урожая повлияли жаркое лето и затяжные дожди в начале осени, что не позволяет приступить к уборке картофеля на полях."Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах",— приводит издание слова представителя компании. Там добавили, что с начала пандемии потребление снеков заметно выросло и этот тренд продолжается.В "Ленте" и X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") подтвердили, что получили уведомления о возможных перебоях поставок Lay’s. В "Ленте" ожидают, что проблемы затронут 5–10% от общего объема поставок. "Наши партнеры принимают меры, чтобы снизить риски",— заявил представитель сети.Также источник "Ъ" среди ретейлеров рассказал о возможных проблемах производителя чипсов с логистикой, поскольку поставки уже некоторое время идут с опозданием и не в полном объеме.Отмечается, что Минсельхоз ожидает увеличения сбора картофеля по сравнению с прошлым годом, что с учетом импорта позволит удовлетворить потребности.

https://ria.ru/20210912/vino-1749719660.html

https://ria.ru/20210915/shampanskoe-1750027259.html

россия

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экономика, x5 retail group, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пятерочка (сеть магазинов), россия